農業部：抽驗寵物食品156件 4種不合格

農業部今天表示，今年第二季寵物食品衛生安全監控及稽查，抽驗156件寵物食品部分，有4種不合格，例如沙門氏桿菌陽性，重金屬汞、重金屬總砷含量超標等，已下架或封存產品，將開罰。

農業部動物保護司發布新聞指出，113年農業部與縣市政府配合辦理寵物食品例行性衛生安全稽查及滾動式專案稽查，第二季（4月至6月）除進行例行性稽查，並加強辦理「4-5月分裝寵物食品專案稽查」、「5月加強貓用寵物食品專案稽查」。

也進行「6月加強高風險寵物食品業者專案稽查」，這部分共抽驗156件寵物食品，包含犬專用32件、貓專用82件、犬貓共用42件，其中有4件產品不合格。農業部動保司說，除了毛小三手作坊委製的「香酥鯊魚骨」是給狗吃的，其餘3件貓狗都可食用。

關於不合格情況，農業部動保司說明，包含弘澤有限公司生產的「雞肉泥（生食）」，檢出沙門氏桿菌陽性。

動保司指出，寵多福寵物用品有限公司委製的「香酥脆管」，檢出沙門氏桿菌陽性。

毛小三手作坊委製的「香酥鯊魚骨」，動保司指出，檢出沙門氏桿菌陽性，重金屬總砷含量25.2ppm，已超出安全容許量標準的10ppm，以及重金屬汞含量0.7 ppm，超出安全容許量標準0.4 ppm。

動保司指出，還有貓侍股份有限公司委製的「貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁」，檢出重金屬汞含量2.5ppm，超出安全容許量標準0.4 ppm。

動保司說，所轄縣市政府動物保護主管機關都在接獲檢驗結果後已做調查，依據「動物保護法」第23條之2規定，封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架商品，並將依動保法第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

如果飼主質疑犬貓因此健康受損，動保司司長江文全說，除了業者已在官網公告下架，飼主可向業者提起民事求償。