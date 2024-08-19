陳思宏「鬼地方」彰化首場 揭露家族醜陋與時代恐怖

剛從巴黎文化奧運台灣館演出歸來的阮劇團，馬不停蹄投入改編自作家陳思宏「鬼地方」的全新劇作，將於2024彰化劇場藝術節首演。彰化是陳思宏的故鄉，也是故事重要背景，別具意義。

「鬼地方」舞台劇版由莊雄偉、林正宗執導，鄭媛容、郭家瑋編劇，描述出身彰化永靖的陳天宏是家中么子，爸媽連生了5個女兒，最後兩胎才拚到男丁。但么子一心與家鄉割裂，逃到德國柏林卻意外殺了伴侶，出獄後無處可去的他，只得返回永靖。

然而返家這天正是中元節，鬼門敞開，百鬼橫行，陳天宏的歸鄉，註定撞上來自過去的鬼。各種光怪陸離的崩壞，層層窺見家族的傷痕與醜陋、小鎮的秘密、時代的恐怖與無情。

「鬼地方」原作小說自出版以來獲獎無數，並有多國語言譯本，阮劇團表示，舞台劇版去年於彰化進行片段試演版票房亦完售，近期正式開賣，門票銷售已達6成，將加開員林演藝廳2樓座位。

作家陳思宏也在臉書分享，他很希望家鄉永靖人去看，當然還有所有彰化以外的觀眾。他創作「鬼地方」就是想把邊陲的故事，帶到讀者的視野，希望透過劇場，能邀請觀眾跟他、和他的姊姊們一起回家。

舞台劇版主視覺則邀請設計師廖小子操刀。廖小子表示，創作靈感來自他對台灣傳統喪禮儀式「弄鐃」的觀察。「弄鐃」是道士在為喪家做法事過程中，以自身的技藝，包括特技、雜耍等表演，達到娛人娛靈效果。

而「弄鐃」正是舞台劇版本中，不同於原著的重要特色。廖小子注意到「弄鐃」裡的火焰雜技表演吸引人們目光，但也因為火的危險性，讓人本能性地止步或退後。這種矛盾的心理狀態讓他聯想到「鬼地方」人物之間的掙扎：「這過程也好像血緣的羈絆，互相牽扯，拖磨，轉成一陣陣悲或喜的漩渦，家鄉的模樣。」

最終廖小子以台灣傳統6色布棚（橘、藍、紅、綠、黃、紫）作為「家」的象徵，如火焰般扭曲、流動、分化與結合，創造出一個充滿混沌與迷失的世界。廖小子表示，「六根、六塵、六識交雜牽扯，那是心念，那是家鄉，那是鬼地方。」

「鬼地方」將於10月19、20日在彰化員林演藝廳演出2場。