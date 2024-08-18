入出境旅客逆差創新高 李彥秀批政府讓觀光產業變慘業

台灣觀光產業出入境人數逆差嚴重，國民黨立委李彥秀指出，全台去年旅客人數僅684萬人次，入出境旅客「逆差」約1.8倍，今年截至5月，入出境旅客逆差超過2倍，民進黨政府執政8年，使得觀光產業淪為「觀光慘業」，入出境逆差已經創下歷史新高。

李彥秀表示，不僅是入出境人數的逆差，國人去年出國旅遊總支出突破7134億元；而外國旅客來台消費僅有2698億元，整體收支逆差也寫下4436億元的歷史紀錄，一個台灣兩個世界。觀光產業是服務業的火車頭，能創造大量就業機會，又被稱為「無煙囪工業」。

李彥秀說，交通部去年底定下今年入境人數1200萬人次的高目標，賴清德總統也告訴國人，觀光產業將迎來春暖花開。然而過往最熱門的旅遊景點之一墾丁，今年暑假住房率僅有5成。民進黨政府端不出牛肉，沒有春暖花開，觀光業仍是凜冽寒冬。

李彥秀提到，「科技工廠」與「兩岸戰場」是無法吸引國際觀光客來台的。台灣有許多民俗節慶活動，從元宵節放天燈、炸寒單、蜂炮，中元節放水燈、搶孤，端午節龍舟賽，更有美食之都的優勢，台灣一年12個月，都可以有「國際嘉年華」觀光盛會，振興觀光需要多一些構思與創意，少一些意識形態的對抗，才能把觀光產業做得更好。