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聯合報一周大事8/11~8/17日
國內
14日：民眾黨爆政治獻金假帳風波，台北地檢署指揮調查局北機站搜索木可公關公司等七處地點，並約談會計師端木正及木可負責人李文娟等六人。
16日：主計總處發布二○二三年家庭收支調查結果，每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較二○二二年增百分之二點五。
16日：北市私立培諾米達信義幼兒園園長兒子毛姓教保員性侵、猥褻六名幼童，並拍攝私密性影像留存，遭法院判廿八年重刑。
國外
12日：巴黎奧運閉幕，主辦方將奧林匹克旗幟轉交下屆主辦城市洛杉磯，我國拿下二金五銅佳績。
14日：日本首相岸田文雄宣布不參加九月的自民黨總裁選舉，正在台灣訪問的自民黨眾議員石破茂成為下任首相熱門人選。
16日：泰國「為泰黨」黨魁、前總理塔克辛的卅七歲么女貝東塔，經國會眾議院表決通過，當選泰國第卅一任總理。
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