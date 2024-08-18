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聯合報一周大事8/11~8/17日

聯合報／ 本報訊
民眾黨爆政治獻金申報不實案，檢調單位前天搜索並傳喚六人到案說明，訊後命會計師端木正（左圖）、木可公司負責人李文娟（右圖）各以100萬元及150萬元交保，均限制出海、出境。 記者胡經周／攝影
民眾黨爆政治獻金申報不實案，檢調單位前天搜索並傳喚六人到案說明，訊後命會計師端木正（左圖）、木可公司負責人李文娟（右圖）各以100萬元及150萬元交保，均限制出海、出境。 記者胡經周／攝影

國內

14日：民眾黨爆政治獻金假帳風波，台北地檢署指揮調查局北機站搜索木可公關公司等七處地點，並約談會計師端木正及木可負責人李文娟等六人。

16日：主計總處發布二○二三年家庭收支調查結果，每戶可支配所得平均數一一三點七萬元，較二○二二年增百分之二點五。

16日：北市私立培諾米達信義幼兒園園長兒子毛姓教保員性侵、猥褻六名幼童，並拍攝私密性影像留存，遭法院判廿八年重刑。

國外

12日：巴黎奧運閉幕，主辦方將奧林匹克旗幟轉交下屆主辦城市洛杉磯，我國拿下二金五銅佳績。

14日：日本首相岸田文雄宣布不參加九月的自民黨總裁選舉，正在台灣訪問的自民黨眾議員石破茂成為下任首相熱門人選。

16日：泰國「為泰黨」黨魁、前總理塔克辛的卅七歲么女貝東塔，經國會眾議院表決通過，當選泰國第卅一任總理。

巴黎奧運 泰國 自民黨

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