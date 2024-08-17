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國會職權修法釋憲 學者指法庭可如交響樂促社會進步

中央社／ 台北17日電

憲法法庭審理國會職權修法釋憲案，法律學者葉俊榮今天參與座談時指出，各國憲法法庭有「一錘定音」、「交響樂」等做法，儘管宣判合憲、違憲看似存在勝負，能否讓當事人輸、但人民贏，是值得思考方向。

國會職權修法釋憲案，憲法法庭6日進行言詞辯論，邀請聲請人總統賴清德、行政院、民進黨立法院黨團、監察院，以及相關機關立法院代表及訴訟代理人到庭陳述，歷時6小時辯論，審判長許宗力宣示辯論終結，全案將於3個月內宣判，必要時得延長2個月。

台灣新世紀文教基金會今天舉行「國會擴權法案之違憲審查－憲法法庭言詞辯論之後」座談會，並邀請台大法律系教授葉俊榮以「憲法法庭與憲法對話」為題進行專題演講。

葉俊榮舉例，泰國憲法法院以「一錘定音」方式裁定新興政黨前進黨解散，看起來很厲害，但其實憲法法庭也可以如同演奏「交響樂」，可凝聚社會共識，不同的政治勢力也可尊重法院裁定，並促使社會進步、讓國家往前走。

葉俊榮表示，憲法法庭宣判合憲或違憲，雖然看起來是一方贏、另一方輸，但能否讓彼此都贏，「能不能讓當事人輸，但是人民贏？」抑或是其中一方贏3分，另一方贏7分，這是憲法法庭能思考的方向。

葉俊榮指出，大法官處理的判決有些很技術性，有些又具有政治複雜性，例如釋字第520號解釋並沒有裁定核四廠能否興建或停建，但提出行政院應去立法院報告、立法院則要聽取行政院，後續則有行政院長與立法院長簽署協議，為核四爭議劃下句點。換言之，彼此各退一步，事情才能解決。

葉俊榮也示警，現代國家有很多網路、社群軟體「帶風向」，除了破壞理性討論機會，讓社會偏離對於重要議題的討論，也挑戰法院的角色，倘若處理得不好，或未符合某種人的需求，都會對法院造成傷害。

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