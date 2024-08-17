鄧小平翻譯稱台灣人10%為日裔 調查：最多只有4萬人

中國智庫主管高志凱近日受訪稱，二戰後許多日本人留台灣，如今日裔約占台灣10%人口、約230萬人，引發熱議。有事實查核單位調查，目前日裔台人約數千至上萬，最多可能4萬人。

英國記者哈山（Mehdi Raza Hasan）近日於半島電視台（Al-Jazeera）英語節目訪問中國「全球化智庫」副主任高志凱。高志凱1980年代在中國外交部任職時，曾擔任時任中國領導人鄧小平的翻譯，他常上電視擔任評論員，為中國官方護航。

高志凱在訪談中散布錯誤與爭議訊息，稱日本在1945年第二次世界大戰投降之後，「台灣很多人來自日本…他們現在占台灣人口的10%左右…那些死忠的台獨分子包括一些日裔台灣人」。

美國媒體「自由亞洲電台」（RFA）報導，亞洲事實查核實驗室（AFCL）於14日致電並訪問高志凱，他並未給出這項數據來源的證據。

AFCL參考台灣政府人口普查資料、歷史人口成長率以及族裔統計史料後，判斷高志凱的說法缺乏證據。

要查核高志凱的說法是否爲真，有兩大關鍵問題，包括二戰結束後，有多少日本人被遣送回國？以及有多少日本人留在台灣？

根據「台灣省日僑管理委員會」1947年編印的「台灣省日僑遣送紀實」檔案，日本台灣總督府1945年調查在台日僑數爲32萬3269人；國民政府行政長官公署1946年的戶口調查資料顯示，在台日僑數爲32萬8332人。

日僑管理委員會於1946年3月1日起至1947年5月3日共遣返32萬3246名日僑回國，原本預計全數遣送，但經各方商討後，決定留用高級技術人員及其家屬，最後留下755名日本人。

此外，內政部人員接受AFCL採訪時表示，台灣目前只有移民署統計現在居留在台灣的日本外僑數。1945年戰後，有多少人具有日本血統但續留台灣，他們的後人有多少，內政部戶政資料中並沒有這項統計。

AFCL查閱台灣歷次戶口普查資料，發現1956年的戰後第一次台閩地區戶口普查，只顯示「本省籍族系爲外國者」有1233人，但並未註明他們來自哪些國家。

因此，無論是以「台灣省日僑遣送紀實」中所載人數估算，或是以1956年台灣戰後第一次人口普查資料推測，二戰後留在台灣的日本人，應該在1000人左右。

AFCL的調查最終寫道，根據內政部人口成長率統計，台灣人口成長率平均介於2%至3%之間，即使是最高峰時期的1969年，也只有4.998%。

以此推算，目前的日裔台灣人大約有數千人至上萬人，最多可能到4萬人左右，跟高志凱聲稱日裔占台灣1成人口、也就是約230萬人相去甚遠。