快訊

美股早盤齊跌…現貨金價再創新高 首度突破2500美元

金視獎落幕 新永安有線電視獲頒「年度系統躍進獎」

中央社／ 台北16日電

有線電視系統業界最高桂冠的「金視獎頒獎典禮」今天舉辦，今年適逢第24屆，以「二四」為主題，象徵一天24小時，也代表有線電視製播的節目與推廣服務無時無刻地陪伴著民眾。

文化部透過新聞稿指出，今年共有52家業者、243件作品報名參賽。在數位媒體快速發展的時代，用戶的使用習慣不斷改變，各系統臺透過積極轉型、跨界合作與多方結盟，不僅增加競爭力，也為觀眾打造更友善且便利的觀看體驗。

評審團在歷經近2個月評選與深入討論，選出61件入圍作品及15個獎項得主，並由新永安有線電視股份有限公司獲頒大獎「年度系統躍進獎」。

文化部長李遠致詞時提到，第24屆的金視獎頒獎，讓他回憶24年前他剛進台視及2006年又進入華視，正是有線電視蓬勃發展的年代，無線電視台不管在收視率、廣告都受到嚴重威脅，無線、有線電視可說是既合作又競爭的關係。

李遠感佩表示：「最能代表台灣精神的就是地方有線電視」，有線電視工作人員常在有限人力狀況下，1人包辦訪問、拍攝、剪輯到主播，努力將台灣各地發生的故事，透過電視讓所有人看見，展現了最典型的台灣精神。

今年頒獎典禮由金鐘獎主持人邵大倫主持及賈培德擔任司儀，典禮以創意新聞播報影片揭開序幕，也串聯本屆年度主題，將有線電視系統從業人員心路歷程與時間連結。

中場演出由世界阿卡貝拉金牌團隊「矮薩」帶來與24小時相關的動人組曲，感謝有線電視產業幕前幕後辛勞付出的夥伴們，也期許大家攜手共創未來。

文化部 李遠

延伸閱讀

「美琴姐姐」帶孩子 透過「小公視」看大世界

【重磅快評】補助支援《零日攻擊》 文化部打臉國防部

「零日攻擊」是綠色軍教片？李遠:政府不會鼓勵拍動亂

他最怕錢與權卻入閣掌百億預算！李遠接任文化部長 如何讓創作者有錢說故事？

相關新聞

特展禁止孩子臨摹⋯高美館惹眾怒 急修正「已開放民眾速寫」

近日有網友表示，小孩在高雄市立美術館「瞬間」特展中臨摹作品，過程未影響他人卻被志工制止，這篇貼文引發討論。高美館回應，在...

基本工資可望調升！勞動部首次最低工資審議會下月召開

基本工資可望調升，勞動部今天表示，113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時召開，這也是最低工資法上路後首次召開的審...

印度東北部再添台灣教育中心 全國增至36所

位於印度東北部的印度理工學院古瓦哈蒂分校與駐印度代表處簽下合作備忘錄，近期將透過甄選，聘用台灣華語教師，並成立台灣教育中...

823砲戰將屆66周年⋯退輔會辦中元法會 嚴德發致敬榮民先烈

退輔會今天在台北榮家榮靈堂隆重舉辦「隨政府來台先烈榮靈安神暨中元普慶法會」，退輔會主委嚴德發致詞表示，希望法會以至高無上...

「美琴姐姐」帶孩子 透過「小公視」看大世界

台灣首個專屬兒童與青少年的跨媒體影音平台「小公視」 今晚在台北賓館舉辦開台記者會，副總統蕭美琴化身「美琴姐姐」，期待孩子...

說獵人母親的故事 太魯閣族藝術家余欣蘭屏東開展

太魯閣族青年藝術家余欣蘭以藝術視角，紀錄獵人母親故事，系列影像與裝置藝術創作展在屏東台灣原住民族文化園區開展，余欣蘭盼透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。