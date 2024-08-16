金視獎落幕 新永安有線電視獲頒「年度系統躍進獎」

有線電視系統業界最高桂冠的「金視獎頒獎典禮」今天舉辦，今年適逢第24屆，以「二四」為主題，象徵一天24小時，也代表有線電視製播的節目與推廣服務無時無刻地陪伴著民眾。

文化部透過新聞稿指出，今年共有52家業者、243件作品報名參賽。在數位媒體快速發展的時代，用戶的使用習慣不斷改變，各系統臺透過積極轉型、跨界合作與多方結盟，不僅增加競爭力，也為觀眾打造更友善且便利的觀看體驗。

評審團在歷經近2個月評選與深入討論，選出61件入圍作品及15個獎項得主，並由新永安有線電視股份有限公司獲頒大獎「年度系統躍進獎」。

文化部長李遠致詞時提到，第24屆的金視獎頒獎，讓他回憶24年前他剛進台視及2006年又進入華視，正是有線電視蓬勃發展的年代，無線電視台不管在收視率、廣告都受到嚴重威脅，無線、有線電視可說是既合作又競爭的關係。

李遠感佩表示：「最能代表台灣精神的就是地方有線電視」，有線電視工作人員常在有限人力狀況下，1人包辦訪問、拍攝、剪輯到主播，努力將台灣各地發生的故事，透過電視讓所有人看見，展現了最典型的台灣精神。

今年頒獎典禮由金鐘獎主持人邵大倫主持及賈培德擔任司儀，典禮以創意新聞播報影片揭開序幕，也串聯本屆年度主題，將有線電視系統從業人員心路歷程與時間連結。

中場演出由世界阿卡貝拉金牌團隊「矮薩」帶來與24小時相關的動人組曲，感謝有線電視產業幕前幕後辛勞付出的夥伴們，也期許大家攜手共創未來。