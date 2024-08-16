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說獵人母親的故事 太魯閣族藝術家余欣蘭屏東開展

中央社／ 屏東縣16日電
太魯閣族青年藝術家余欣蘭在原住民族文化園區舉行「山羌、女兒與她的獵場：『背獵物的女人』系列影像與裝置藝術創作展」。（中央社）
太魯閣族青年藝術家余欣蘭在原住民族文化園區舉行「山羌、女兒與她的獵場：『背獵物的女人』系列影像與裝置藝術創作展」。（中央社）

太魯閣族青年藝術家余欣蘭以藝術視角，記錄獵人母親故事，系列影像與裝置藝術創作展在屏東台灣原住民族文化園區開展，余欣蘭盼透過作品，改正大眾對獵人想像。

原住民族文化園區今天舉辦「山羌、女兒與她的獵場：《揹獵物的女人》系列影像與裝置藝術創作展」開幕式，余欣蘭（Rngrang．Hungul）呈現一系列獨具風格的影像及裝置藝術作品，以獵人母親故事展現原住民族文化與大自然之間的密切聯繫。

原民會主委曾智勇致詞表示，原住民藝術家創作之路充滿挑戰，面臨經濟壓力、文化隔閡及社會偏見，但他們作品蘊含獨特文化與歷史，有責任為他們創造更多展示平台，讓這些珍貴文化資產被更多人認識與欣賞。

余欣蘭告訴中央社記者，想改正大眾講到獵人就聯想到槍枝與動物死亡的觀念，獵人與山之間的關係，類似互相回饋，山林給予動物，獵人就守護山林。獵人懷抱謙卑與敬畏的心入山，靠著技能與知識設下捕獵陷阱，只取需要的量，祖先見其勤奮、勇敢，才將動物送上前。

余欣蘭說，有別於文物及文獻考證出的原民生活樣貌，影像作品呈現的母親是當代的，許多原民族群傳統上男獵女織，母親為家計扛起狩獵責任，並且遵守老一輩流下來的原則維護獵場；作為女性獵人，她克服了體力上等諸多困難，其實也是鼓勵所有女性認識自己，不管在獵場或職場，要相信自己的強大，可以做到自己想做的事。

策展人黃瀞瑩表示，余欣蘭原本較偏向紀錄片創作者，展演空間就是影像播映空間，開始做關於母親的影像計畫後，角色轉移為當代影像創作者。這次展場即是個複合型影像裝置，一進展場就會看到女獵人綁上芒草結的手杖；展場中央的水池呈現女獵人在山上會注意到的事，必須潔淨水源讓動物可以來喝；女獵人上山前到工寮準備自己，下山到工寮處理獵物，展場也呈現工寮，就是希望觀展者身歷其境。

「山羌、女兒與她的獵場:《揹獵物的女人》系列影像」，嘗試透過《我是女人，我是獵人：筆記版》、《揹獵物的女人》、《我是女人，我是獵人：錄像裝置》，以及現地裝置，呈現余欣蘭於2020年至2024年間聚焦於女獵人Heydi．Mijung的身體樣態與生命經驗，所進行的影像紀錄、觀察筆記、聲響實驗與延伸性書寫計畫；展覽於今年8月1日起在原住民族文化園區文物館特展室開展，將持續至11月3日。

動物 原住民 母親

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