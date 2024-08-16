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台灣文博會移師台南 推限定版文化走讀路線

中央社／ 台南16日電
2024台灣文博會即將於8月23日至9月1日在大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落登場。圖／文化部提供
2024台灣文博會即將於8月23日至9月1日在大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落登場。圖／文化部提供

2024台灣文化創意博覽會台南概念展區「Lesson：D」將於23日到9月1日登場，特別策劃5場「文化走讀」超限定路線，由5名在地引路人帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南。

台南市文化局長謝仕淵今天特別介紹這5條「文化走讀」超限定路線，包含「亭亭靜植：王秀蓮的蓮式漫遊建築之旅」、「小丘上的小旅行」、「商賈之城：府城西門外的娛樂文化與建築發展」、「散步台南：在巷弄中穿越街廓認識城市」、「野史走走-老樹、鬼怪、動物園？」

謝仕淵透過新聞稿表示，台南街道巷弄常帶給步行者許多驚喜體驗，建築工藝、特色飲食、當代建築，新舊之間和諧交融，從清國大員來台上岸的風神廟與接官亭、日治時期府城知名酒樓寶美樓、到曾是台灣府城城牆穿過且擁有台南唯一動物園的台南公園，還有無數隱藏在巷弄中的有趣景點。

謝仕淵指出，此次文博會台南概念展區以「Lesson：D」為主題，致力於讓民眾體驗台南文化魅力，透過在地專家引導，可從廣度知識與深度觀點認識這座城市的過去與現在，在穿街走巷過程中，親身體會台南的人文美好。

他說，此次也將多數展覽活動規劃在下午至晚間舉行，太陽下山後，才是台南人精神抖擻、活力滿滿的開始，用創意與設計體驗夜光台南的精彩。

台南市文化局提供資料指出，此次配合文博會舉辦超限定文化走讀，每場只有20個名額，詳請可上文博會台南概念展區官網查詢。

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