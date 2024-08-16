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僑生獎學金頒獎 馬國留台校友：難忘懷留學台灣所受到的幫助

中央社／ 吉隆坡16日專電

馬來西亞代表處今天舉行僑生獎學金頒獎，共52名學子獲獎。馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和說，大馬留台校友心向台灣，也難忘懷留學台灣所受到的幫助。

中華民國僑務委員會去年首次提供「獎勵頂尖及傑出僑生來台就讀大學校院獎學金」，第1屆全球總計135人獲獎，馬來西亞占24人，相當於17.8%。今年是第2屆，全球總計192人獲得獎學金，馬來西亞有52人獲獎，相當於27.08%，其中32人獲頂尖僑生獎學金，20人獲傑出僑生獎學金。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比表示，馬來西亞赴台升學歷史悠久，70年來累積逾10萬名大馬留台人。

葉非比說，大學是人類文明知識的殿堂，也是人生中最黃金的學習階段；大馬留台學子在這個新的起點將可設定目標，增加學習廣度並抱持理想。

馬來西亞華校董事聯合會總會前主席陳大錦去年曾獲僑委會「全球傑出僑生校友」。他表示，在僑委會、留台聯總與駐馬來西亞台北經濟文化辦事處積極推動下，馬來西亞華文教育取得良好的發展，尤其是獨立中學師資的專業發展，台灣貢獻非常大。

彭慶和以畢業30多年的留台校友經驗為例，說明「大馬留台校友一心還是向著台灣」，足以證明在台灣留學時所受到的幫助，是一生中難以忘懷的事情。

國立台灣大學馬來西亞校友會會長趙健強說，選擇赴台灣升學是一項絕對正確、也不會後悔的選擇。台灣擁有優秀的師資與人文環境，讓大馬學子體驗不同的感受。

馬來西亞留台成功大學校友會會長陳文翰說，數理或自然科學是重大技術創新基礎，對國家發展至關重要，但商科也不例外。他鼓勵大馬留台學子在校除了熟悉專業領域，也要跨系修讀商業、人文相關課程，有利於未來人生規劃和事業發展。

人生 僑委會 馬來西亞

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