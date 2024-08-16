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林書楷的「未境之域」 雙展間呈現未完成與完成

中央社／ 台北16日電
藝術家林書楷。圖／聯合報系資料照片
藝術家林書楷。圖／聯合報系資料照片

牆粉刷到一半，捲尺、工具箱在地，看似未完成的展間，卻是「未境之域—林書楷個展」展間之一，藝術家林書楷以雙展間探究藏在時間中的消逝之物，也以創作另類「接棒」家中模具產業。

台北當代藝術館今天舉行「未境之域—林書楷個展」展前記者會，邀策展人林書楷帶領導覽作品。林書楷是台南人，畢業於國立台北藝術大學美術系與美術創作研究所，充滿宗教圖騰的家鄉成為他創作養分，在過往平面繪畫中更可見其轉化為不同符碼。

林書楷表示，當觀眾步入展場，首先會看見第1個展間像是還在佈展的狀態，與大眾過往觀展經驗截然不同，「展場中通常展現藝術家完整的那一面，多數時間我們沒辦法了解藝術家的另外一面，或是展現他們在進行中的狀態。」

而穿過一扇紗門，第2展間便呈現觀者所習慣的「佈展完成」樣貌，讓雙展間以紗門相連，象徵「未完成」到「未來」的時間態樣，藉由特殊展場設計，林書楷說，希望對比生活中看似完整的一面，以及被忽略、或因前進而被消失的一面。

不論是哪一個展間，各式各樣的木造模具都是展品重點，這些模具來自林書楷家中，他的父執輩從事模具鑄造業，舉凡糕餅或是喜餅禮盒中盛裝大餅的塑膠殼，都能運用模具而生。

林書楷表示，雙展間所呈現的「未完成」與「完成」狀態，對他來說是非常重要的，前者展現模具最原始的狀態，後者則添加裝飾與組裝，「我一直思考傳承這件事情的意義，因為我家的產業其實是即將沒落的產業，我也沒辦法真正去傳承這件事情，我在過程中是非常煎熬的。」

見證傳統產業因時代進步而逐漸消逝的過程，林書楷選擇以創作保存產業面貌，也因此重新組裝模具成奇異的城市景觀，或將其融入繪畫中，「希望在這些物件裡面，讓它（傳統產業）有重新被閱讀的可能。」

「未境之域—林書楷個展」明天起將在台北當代藝術館展出至10月13日。

藝術家 藝術館

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