全台最大爵士樂迷慶典來了 壞特?te攜多國音樂名家暢玩

每年夏季最具指標的「兩廳院夏日爵士派對」17日熾熱登場，由金曲歌手壞特?te、金音得主明馬丁及爵士音樂家王于維領軍，與台、德、韓等21名音樂家共同引爆爵士音樂狂潮。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會分享，戶外派對已經邁入第16年，這個每年一度的爵士盛典，已真正成為樂迷心中不可或缺的夏日戶外音樂活動。

劉怡汝強調，爵士樂的精髓便是其自由的節奏、氛圍，與多元聲響的聽覺體驗，尤其每年陣容各有特色，年年充滿驚奇的安排，還有台上台下一同搖擺的場景讓她印象深刻，非常歡迎所有人前來親身感受爵士樂現場的獨特魅力。

今年戶外派對以呈現「台灣爵士的創造力」為主軸，3組各具風格的音樂組合輪番上陣，激發台灣爵士樂的無限多樣性。演出將由長號演奏家MichaelWang王于維的「Michael Wang六重奏」拉開序幕，融合現代爵士、東亞民歌及日本流行音樂，與長號手林庭揚、吉他手葉賀璞、鋼琴家朱利安．莫林、貝斯手劉育嘉及鼓手韓家柏，用充滿活力的原創爵士掀起熱潮，雙長號同台演奏飆技更是一大亮點。

樂迷注目的歌手壞特 ?te則重新演繹包括「睡不著」在內的多首經典曲目，攜手薩克斯風與長笛家潘子爵、小號家李宇宸、鼓手林志江、鍵盤手胡惟捷，以及曾與安七炫等韓流歌手合作，來自南韓的貝斯手朴秀鐘，以靈魂、節奏藍調及爵士等元素，打造出獨樹一格的曲風，為聽眾帶來戶外派對療癒片刻。

「Musa明馬丁 R&B All Stars」帶來熾烈的南美拉丁節奏壓軸登場，全明星般的強大陣容包括2名位來自加勒比海的靈魂歌手Sherwyne修文與Hanifah哈妮法、金曲歌后阿爆ABAO音樂廠牌「那屋瓦少女隊」的Kivi與曾妮，及獨立樂團Robot Swing共同演出。他們將從爵士出發，結合R&B、靈魂及Hip Hop等多元樂種，呈現最火熱激情的爵士時光，嗨翻兩廳院藝文廣場。

「兩廳院夏日爵士派對」將於17日晚上6時30分在兩廳院藝文廣場舉辦，現場更有永續市集、「自由爵醒」特展等，活動皆免費入場，期待大眾一同參與，沉浸夏夜音樂與美食的雙重饗宴。