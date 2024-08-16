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租金補貼申請6都占全台8成 台中市比率最高

中央社／ 台北16日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳表示，根據調查，112年至113年度全國縣市申請租金補貼，6都占全台8成，以台中市申請比率最高；18歲至39歲占總核定戶超過6成，民眾滿意租金補貼政策高達7成。

行政院會昨天通過調整「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，租金補貼將延長至民國115年，且自明年起申請戶數將由50萬戶擴大為75萬戶，內政部今天透過新聞稿轉述劉世芳對政策看法。

劉世芳表示，自民國111年起開辦新台幣300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年7月底止，申請受理案件數逾80萬戶，核定件數已達60.7萬餘戶。為照顧更多有租屋需求民眾，原定4年的專案將延長至民國115年，補貼戶數由現行50萬戶提升至75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程，便於民眾申請。

劉世芳指出，自明年起，租金補貼會由地方政府主責審查，中央負責撥款，讓青年、新婚家庭及社會弱勢等在政府的支持下，降低租屋負擔。此外，113年度經申請且符合資格者，中央會全數予以補貼，落實總統賴清德宣示8年百萬戶租屋家庭支持計畫施政目標。

劉世芳提到，為使政府資源能夠照顧到各年齡層的租屋民眾，只要年滿18歲即可申請租金補貼，並針對新婚、育有未成年子女家庭、單身青年、年長者、社會及經濟弱勢等族群均享有補貼加碼額度。此外，房東將合法住宅租給租金補貼戶，政府將直接認定為公益出租人，免申請就可以享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅共3稅優惠，讓房東與租屋族都能獲得政府照顧。

劉世芳透露，112年至113年度租金補貼成效，全國縣市申請情形，6都占全台8成，其中又以台中市申請比例最高，占2成；另18至39歲占總核定戶也超過6成，且經相關滿意度調查，民眾滿意租金補貼政策高達7成。

至於租金補貼溢領狀況，劉世芳也說明，補貼溢領主因是申請人資格變動所致，態樣包含申請人繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等，國土管理署於比對資料確認後皆已通知民眾辦理繳回。

劉世芳強調，凡是涉及租賃契約虛偽或不實之領取補助者，政府一定會依法追究相關刑事責任，另也會持續強化審查人員教育訓練及抽查，落實檢核機制，就民眾申請租金補貼相關文件資料，透過各機關資料庫交互勾稽比對與彙整，及早發現異常情形，並對民眾宣導詐領政府補貼款項係違法行為，如有發現即採取司法途徑處理，絕不輕饒。

劉世芳 台中市 租金補貼

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