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中共火箭飛越台灣防空識別區 國防部公布路徑

賴清德重燃醫師魂⋯叮囑奧運帶傷上陣選手專心休養

中央社／ 台北16日電
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動16日登場，下午在總統府舉辦英雄派對，勇奪巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的台灣好手林郁婷（前左）拿起手機與總統賴清德（前右2）、副總統蕭美琴（前右1）、中華奧會主席林鴻道（前右3）及選手們自拍。（中央社）
「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動16日登場，下午在總統府舉辦英雄派對，勇奪巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的台灣好手林郁婷（前左）拿起手機與總統賴清德（前右2）、副總統蕭美琴（前右1）、中華奧會主席林鴻道（前右3）及選手們自拍。（中央社）

總統賴清德今天出席台灣英雄派對，與奧運選手們互動，對於帶傷上陣的選手，總統重燃「醫師魂」關心跆拳道選手羅嘉翎、跨欄選手彭名揚傷勢，叮囑要專心休養、休息，更送上燙印「LA 2028」的手提袋，喊話前進2028LA奧運。

台灣奧運代表團在巴黎奧運獲2金5銅的好成績，總統府舉辦台灣英雄派對，總統與選手們互動，與會人士表示，總統遇到彭名揚時，心疼表示「你上場第一個跨欄前停下來，我蠻感動的」，對彭名揚帶著傷應賽，想為國爭光的心情，總統感到非常不捨與敬佩。

與會人士表示，醫生背景出身的賴總統，現場關心起彭名揚與羅嘉翎的傷勢。彭名揚指髕骨肌腱斷裂，總統隨即關心何時要開刀、在哪裡開刀，叮囑他要好好休息；對於羅嘉翎疲勞性骨折，總統說，一定要下定決心專心休養，並盛讚兩人「帶傷上場，為國爭光，很不容易」。

彭名揚在巴黎奧運選手村小遊戲中，拿下了積分排名第一的好成績，當時還被網友笑稱真的「名揚國際」。總統問彭名揚說「你很厲害，所有奧運的事情你都最清楚」，羅嘉翎在一旁也笑稱彭名揚是最稱職的社交官，場面十分歡樂。

與會人士說，最後，總統更送上燙印「LA 2028」的手提袋，喊話「前進吧」、「LA 2028 加油！」，並向彭名揚、羅嘉翎兩位選手說，大家都在為兩人加油，希望兩人專心養傷，未來持續前進。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

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