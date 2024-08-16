賴總統「蘋果鳳梨」招待莊智淵 盼續栽培桌球人才

總統府今天舉辦奧運英雄派對，總統賴清德在正式接見前先與台灣桌球教父莊智淵、「小林同學」林昀儒、「柚子」高承睿暢飲無糖珍奶寒暄，還幽默準備「蘋果鳳梨」，盼莊智淵持續栽培桌球人才。

巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，總統府下午舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」互動派對，在敞廳規劃飲料點心吧、時尚拍照區、手作紀念品體驗區以及插畫區，讓選手能自由拍照，或是製作富有台灣風味的帆布袋，還有桌椅讓選手享受可麗露、無糖珍奶等。

總統府原訂英雄派對活動結束後，再安排賴總統接見選手，不過賴總統提早現身與選手熱絡互動，讓代表團成員驚呼連連。

賴總統場中遇到林昀儒時表示，「我一直認為你會贏，雖然後來很可惜，但你的拚勁精神跟你的技術真的非常棒」，也提及日前總統府音樂會時曾與林昀儒媽媽交談，林昀儒則害羞說，「媽媽有跟我講」。

賴總統隨後與莊智淵、高承睿、林昀儒一同享受無糖珍珠奶茶，也強調老將、新兵表現都很好，並詢問大家征戰心情。莊智淵說，這次還蠻開心的，跟以往奧運感覺不太一樣，帶著選手一起打，很開心；高承睿則說，第一次到奧運殿堂的感覺很開心，也很享受。

此外，莊智淵先前返台受訪時曾提到，「這次（巴黎奧運）是生產出柚子，接下來看能不能產出一些鳳梨、蘋果」。賴總統今天也幽默拿出早就準備好的蘋果與鳳梨，感謝莊智淵一路的付出與努力，「你過去栽培了柚子，看看未來能不能栽培出鳳梨和蘋果」。

賴總統與3人討論桌球經，認為奧運賽事中最難的球賽就是桌球，因為桌球有上旋球、下旋球，有快有慢，有走中路、走旁邊，有殺球、有接球，真的很困難、很不容易。