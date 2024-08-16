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洪都拉斯為戲實習當里長 震驚服務涵蓋寵物借住

中央社／ 台北16日電
演員方宥心（左）在舞台劇「人間條件一」中一人分飾兩角，詮釋16歲小美及返回人間的已逝阿嬤，與扮演里長伯的洪都拉斯（右）排練，培養好默契。圖／綠光劇團提供、陳又維攝影
演員方宥心（左）在舞台劇「人間條件一」中一人分飾兩角，詮釋16歲小美及返回人間的已逝阿嬤，與扮演里長伯的洪都拉斯（右）排練，培養好默契。圖／綠光劇團提供、陳又維攝影

綠光劇團「人間條件一」今天舉辦總彩排記者會，更特邀10名全台特色里長相挺，扮演里長的洪都拉斯也實際走訪實習，讓他最驚豔的是「里民服務」竟包含寵物借住。

首演前夕，編導吳念真今天感性分享「人間條件一」是他的第一個舞台劇，相隔多年再重演，他稱讚執行導演和演員都很年輕有想法，「我覺得不像在看我寫的戲，而次我這20幾年的人生回憶」。執行導演李明澤則強調故事最重要的核心就是「人與人間的必要溝通」，期待大家不要把最重要話都藏在心裡，要好好說出來。

「人間條件一」主要場景圍繞在名為「新興里」地方，劇中里長洪都拉斯演出前特地實際走訪新北市多個里，和里長們拜碼頭，到里民家裡裝設煙霧偵測器，到大馬路上演煙蒂、鋸樹。洪都拉斯說，讓他最印象深刻的是，有里民出國竟把狗借放在里長辦公室6個月，「里民服務還有這個？他們真的是365天全年無休，熱情、奉獻，操別人沒操的心」。

過去以YouTuber「蘇瀅」身分、被大眾熟悉的金鐘新人李夢純這回挑戰「三八到有剩」的檳榔西施「安妮亞」。李夢純笑說服裝設計師謝建國很用心，只要她每出場一次就會換一次裝，讓劇場像她的「安妮亞換裝秀」，但有藉這次演建立起世代對話，逐漸能感受到父母輩的憂傷和遺憾。

明華園總團第3代陳昭婷則睽違多年在舞台劇詮釋仙姑一角，在舞台上也秀了一段。她受訪時自認台詞最有難度，平時已習慣歌仔戲中的文言文或四句聯，傳統戲曲裡的鼓點或音樂排曲也會帶領劇情，但這次「人間條件一」裡她要學著自己拿捏、感受舞台，「看到演員背向舞台超過3秒，我心裡想說可以嗎？」但稱讚排戲過程不斷被感動，自曝常在後台偷偷拭淚。

「人間條件一」即日起到10月13日將於台北、高雄、台中巡演，每逢週五場次劇團將提供華文字幕，歡迎想領略吳式道地又豐富用語的觀眾觀看。

人間條件 舞台

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