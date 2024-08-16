基本工資可望調升！勞動部首次最低工資審議會下月召開

基隆市長謝國樑罷免案，中選會今天召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務時程，會中通過罷免案成案，並決定在10月13日舉行罷免投票。謝國樑今天下午在市議會回應會配合，但以前投票都是在周六，不解這次為何是周日投票，他並說罷免已經被拿來做為重選的工具，此風不可長，希望台灣不要有這樣惡質的罷免風潮，他是最後一個罷免案。

2024-08-16 17:29