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國土署南區分署前署長吳瑞安涉收賄 監院通過彈劾

中央社／ 台北16日電
改制前內政部營建署南區工程處前處長吳瑞安涉嫌收受廠商賄款、餽贈，又與利害關係人多次餐敘，均有違失，監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。。圖／聯合報系資料照片
改制前內政部營建署南區工程處前處長吳瑞安涉嫌收受廠商賄款、餽贈，又與利害關係人多次餐敘，均有違失，監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。。圖／聯合報系資料照片

改制前內政部營建署南區工程處前處長吳瑞安涉嫌收受廠商賄款、餽贈，又與利害關係人多次餐敘，均有違失，監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院今天發布新聞稿指出，被彈劾人吳瑞安於任職改制前內政部營建署南區工程處前處長期間，涉嫌收受廠商賄款新台幣100萬元，及紅麴、蜆錠、有機白蝦、水果禮盒，合計市價約18萬元至20萬元；又與利害關係人多次餐敘，有違公務員服務法、採購人員倫理準則，及公務員廉政倫理規範相關規定，核有違失。

監察院於今年8月6日13位審查委員全數審查，通過監委林文程、蘇麗瓊、賴振昌提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，被彈劾人所為，違反公務員服務法第6條、第7條、第22條第1款、採購人員倫理準則第7條第1款、第2款及公務員廉政倫理規範第4點、第5點第1項、第7點第1項、第8點第2項等規定，依憲法第97條第2項暨監察法第6條規定提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。

彈劾案文指出，吳瑞安於任職改制前內政部營建署南區工程處前處長期間，簡任第11職等，任期至民國112年9月20日止；112年9月20日改制後內政部國土管理署南區都市基礎工程分署分署長；112年10月28日調任該署中區都市基礎工程分署簡任正工程司；已於今年3月20日辭職。

倫理 公務員 監察院

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