奧運英雄派對／林郁婷謝教練買牛奶 王齊麟清唱阿妹名曲

巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，總統府今天舉辦奧運英雄派對，拿下史上首面奧運拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷感謝教練自掏腰包買牛奶，希望她能長高。連霸奧運男子羽球雙打金牌的王齊麟則在主持人慫恿下，現場清唱張惠妹「永遠的畫面」歌曲。

2024巴黎奧運台灣代表團拿下2金、5銅好成績，總統府下午舉辦「台灣英雄榮耀派對」，活動首先由摘下男子體操單槓項目銅牌的唐嘉鴻以及體操選手丁華恬打頭陣，走過由三軍儀隊所組成的榮耀劍門，進入派對現場，隨後「柔道男神」楊勇緯、「台灣蝶王」王冠閎也依序走過榮耀劍門，並揮手致意。

連霸奧運男子羽球雙打金牌王齊麟，則與搭檔李洋的父親李峻淯一同步入會場，顯得非常開心；最後壓軸登場的是林郁婷與本次巴黎奧運拳擊銅牌選手吳詩儀、陳念琴等人，3人不斷揮手或是比出愛心手勢，非常開心與興奮。

由於派對現場安排包括有如時尚雜誌封面的背板提供奧運英雄拍照，以及富有台灣風味的帆布袋製作區，供選手手作帆布袋，將喜愛的台灣元素燙印上帆布袋，也因此，派對開始後，各奧運英雄開始在會場各區域穿梭，非常熱鬧。

總統賴清德抵達活動現場向所有與會選手致意，並與桌球好手莊智淵、林昀儒等人坐在一起，配著珍珠奶茶、蛋糕等點心愉快聊天，搭配現場輕快的音樂，也讓氣氛顯得格外輕鬆、歡樂。隨後，賴總統也與本次奧運得牌選手開心合照，分享喜悅。

林郁婷在受訪時表示，首先感謝全台人民、總統給予支持與鼓勵，她在賽事期間關閉了社群，但感謝教練還是側面給予鼓勵的消息，讓她一路挺到現在，「只要自己內心足夠強大，就能戰勝一切」，並高呼「媽媽我愛妳、妳辛苦了」。

林郁婷也談及，非常感謝教練，雖然早期訓練環境刻苦了一點，但教練還是會自掏腰包買牛奶，希望她能夠長高。接下來的計畫就是要好好休息、徹底放空，也讓教練能好好休息陪家人，大家好好放個假。

由於王齊麟在本次奧運奪得金牌後，他的搭檔李洋宣布退役，也因此未來將與另一位羽球好手邱相榤征戰球場，談到對於未來的期待與目標，王齊麟回應，先拚2年後的亞運，希望4年後的奧運能有機會繼續參賽，同時他也感謝李洋一路陪伴，可以站上奧運頒獎台2次，之後雖然各奔東西，但可以在各自領域發光發熱。

主持人則詢問王齊麟未來退休的規畫是否想當歌手出唱片，但王齊麟卻笑言，他自己怎麼沒有聽說過這件事，不過自己喜歡唱歌，如果退役後有機會，當然可以嘗試看看；而王齊麟也在主持人的慫恿下，現場清唱了一段張惠妹「永遠的畫面」歌曲，並表示這是要送給李洋的。

此外，陳念琴提到，要感謝阿公天上相伴，才可以完成夢想，而她也會帶著阿美族的血液，在國際舞台征戰、展現魅力。吳詩儀則透露，在奧運戴著「無敵星星」胸針，因為只要戴著它，感覺自己就是無敵。