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農曆7月讀台灣靈異故事 發現鹿港小鎮怪譚

中央社／ 台北16日電

農曆7月俗稱鬼月，也是感恩的時節，出版社應景推出相關作品，如蓋亞文化「夜觀神」、台灣角川「借鬼」，都以鹿港為背景，訴說屬於在地的靈異故事。

根據蓋亞文化發布新書資訊，昔日鹿港在中秋夜有「觀」的習俗，請神靈上身，探觸未可知的世界，其中女孩們多半「觀籃仔姑」，男生則「觀掃帚神」。作家醉琉璃的作品「夜觀神」，就是刻畫一群國中生玩「觀掃帚神」而產生一連串離奇事件。

「夜觀神」描述20年前一群國中生半夜偷溜出門玩這項靈異遊戲，他們惡作劇將被上身的同學引至舊港溪後一哄而散，以為對方自然會清醒回家，隔天卻傳來不幸消息，少年們不敢提起，將這段遺憾長留心底。

20年後的某一天，那一夜參與觀神的人都收到一封信，寄件者不明、內容隱晦詭異、充滿暗示，幾人決定返回故鄉鹿港一探究竟，結果卻身陷老宅無法離開，且如同那天一樣玩起了對他們來說已成禁忌的觀神儀式。

同樣發生在鹿港小鎮的故事，由台灣角川發行、「殺的牛二」作品「借鬼」，描述清末發生在鹿港的一起怪案，當時瘟疫橫行，許多人命無端消失，卻不知是被瘟神還是邪魅取走，擁有特殊能力「借神」一脈的傳人暗中追查，同時尋找失蹤多時的「借鬼」傳人，引起波瀾。回到當代，回鄉創業的少女意外揭開這段跨越清朝、日治至民國的黑暗陰謀，被隱藏在歷史陰影中的真相逐漸浮現。

「借鬼」不但入圍鏡文學百萬影視小說大獎決選，並獲2023 KadoKado百萬小說創作大賞類型小說佳作。作者「殺豬的牛二」為鹿港人，擅長將家鄉奇聞軼事巧妙融入故事，讓讀者感受濃厚地方文化和懸疑氛圍。

同樣由台灣角川發行、靈異作家振鑫作品「不存在的你」，故事雖然不是發生在鹿港，但聚焦台灣民間熟悉的命理文化，故事描述命理師李長生面對個案曲折遭遇，1年內二等親屬全部夭亡，摯友接連往生，對方的存在正被某種神秘力量逐漸抹除，於是展開和時間賽跑，試圖找出破解之道。

作者振鑫至今累計作品超過70餘本，身兼職業作家和命理師身分，「不存在的你」融合命理知識與人生洞察，讓故事在帶來強烈驚悚感的同時，引發讀者對命運與自我存在的深刻思考。

靈異 鹿港

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