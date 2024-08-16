邀集跨機關研議海嘯整備 劉世芳：從減災角度強化應變

內政部部長劉世芳16日於消防署召開「因應日本預測南海海槽地震設定，研議我國海嘯整備應變因應作為」會議，邀集學者專家、交通部中央氣象署、國家災害防救科技中心、衛生福利部、農業部漁業署、交通部航港局參與討論，並與20個臨海縣市政府進行視訊，瞭解及模擬日本南海海槽地震可能引發海嘯的影響評估，並共同檢視強化我國對於海嘯的減災、整備與應變機制。

劉世芳指出，為因應日本南海海槽地震假想設定，防範海嘯可能造成的強大衝擊，相關單位應強化溢淹區域的避難設施，將海嘯第一波影響陸地的時間、疏散所需時間、避難設施強度是否容易被大型漂流物破壞等因素納入整備考量，以降低海嘯可能造成的人命與財產損害。

劉世芳表示，各地方政府應評估海嘯可能影響範圍，重新檢視地區災害防救計畫，尤其需進行撤離村落與人員避難場所，還有低窪地區、商漁港及沿海救災等單位皆應適時檢視海嘯溢淹危害範圍；此外，全民防災e點通APP也規劃納入海嘯緊急避難處所地點，讓民眾知道附近高處避難場所。

另有關民眾避難所需的時間、路徑、避難地點(海拔高度)等應變措施都應納入規劃，並適時辦理避難疏散演練，讓民眾、學校及企業組織員工都能熟悉往高處避難等等的海嘯應對原則。