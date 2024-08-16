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日本語能力試驗 9月5日前報名、12月1日考試

中央社／ 台北16日電

日本台灣交流協會等單位主辦的「日本語能力試驗（JLPT）」，2024年第2回測驗於8月20日到9月5日開放報名，考試時間為12月1日，於台北、桃園、台中、高雄4地舉行。

JLPT是全球規模最大的日語能力檢定，去年全球有超過148萬人報考，台灣則有約8萬人。在台灣，JLPT由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會、語言訓練測驗中心（LTTC）共同舉辦，分成N1到N5等5個級數（N1最難），一年考2次，成績可廣泛用於求職、公司內部升遷、在校學習評量等用途。

LTTC今天發布新聞稿指出，近年隨著日本留學生及勞工政策調整，加上COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情解封，學習者對於JLPT成績證明的需求與日俱增。12月場次為今年最後一次測驗，報名期間較往年提早，如有升學、留學或求職計畫，務必留意時程規劃，儘早報考取得證照，以便從容自信地迎接未來挑戰。

值得注意的是，如果是想到日本攻讀大學，多數學校要求的是日本文部科學省舉辦的「日本留學試驗（EJU）」，這項考試有別於JLPT，除了日語能力外，也測驗基礎學科能力。

日本台灣交流協會 求職 疫情

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