政院：整體電力充足 努力在北台灣開發電源

行政院發言人陳世凱昨天表示，北北基桃電力開發困難，2023年北部供需差距近200億度。他今天強調，台灣整體電力充足，但是區域電力不均衡，政府跟台電會更努力在北台灣做電網以及電源開發。

桃園市長張善政日前表示，中央宣示台灣不缺電，台電卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心不核准供電，令人費解。

陳世凱昨天在行政院會後記者會解釋，「沒有錯，現在北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難」，北部發電量少於用電量，去年北部用電量930億度，發電量只有750億度，供需之間的差距近200億度。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜接連向中央喊話，要求正視能源議題，不能忽略產業發展。陳世凱今天參與行政院親子日活動後接受媒體訪問，他強調，台灣整體電力充足，但是區域電力不均衡，政府跟台電會更努力在北台灣做電網以及電源開發。

陳世凱說明，政府非常支持北部地區電源開發等規劃，同時也會積極努力與地方溝通，請民眾放心。