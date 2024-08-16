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2030減碳目標 彭啓明盼訂更積極目標

中央社／ 台北16日電

台灣訂定2050淨零排放路徑，2030年減碳目標將較2005年排放量減24%加減1個百分點，環境部長彭啓明今天說，目前距離目標雖仍有差距，但已在盤點，盼能設定更積極的目標。

國發會於2022年12月底舉辦「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，會中宣布2030國家自定貢獻（NDC）強化目標為24%加減1個百分點。

彭啓明今天出席環境部112年度環境保護績效考核績優機關頒獎典禮時接受媒體聯訪指出，從擔任部長後重新檢視，目前「離24%還有一段差距」，需要每個部會都很積極，包含總統賴清德召開的氣候變遷對策委員會也有討論是否可以更積極一點。

彭啓明說，行政院已經交代要重新盤點，盼能設定更積極的目標，雖然這如「登月計畫」般困難，但只要努力就可以達得到，目前正在盤點中是否可以再來調整。

彭啓明也說，台灣對於減碳可能要加把勁，過去雖然確實有減碳，但經濟發展同時也很快，量並沒有減下來，希望能夠更積極一點並跟各部會合作。

彭啓明 淨零 減碳

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