花蓮環境保護智能化 績效斐然再創佳績

空品維護與噪音管制績效考核-特優。 圖／花蓮縣環保局 提供

環境部於今(16)日辦理「112年度環境保護績效考核績優機關獎」頒獎典禮，花蓮縣「垃圾處理及環境管理考核」連續二年獲得「特優」其中「空品維護與噪音管制績效考核」獲最高榮譽「特優」，創下「四連冠」的全國紀錄，為宜花東三縣市中唯一獲得「特優」之縣市，並有「環境影響評估與環境教育考核」、「水質保護及土壤整治考核」、「淨零綠生活考核」，以及「源頭減量及資源回收考核」共獲4項優等，由花蓮縣環保局副局長饒慶龍代表領獎。

縣長徐榛蔚向來重視環境保護、強化花蓮的優質環境，推動幸褔城市~智慧花蓮，於112年將AI科技執法之技術運用於營建工地管理、長隧道的空氣品質能判煙、河川揚塵智能監控預報及非法棄置熱區的蒐證使使柴油車煙霧判煙準確率達94%，工區及河川揚塵零陳情，並成立智慧勤務管理中心，整合環保情資提昇公害陳情處理成效獲得評審委員的讚許。又推動「黃金塔」及公厠E化管理讓鄉親揪感心。

在源頭減量、資源回收、垃圾處理及環境管理等面向中，於112年度與慈濟基金會和學校創辦VO2蔬氧訂餐平台，是全國唯一結合在地餐廳及食材並使用環保餐具，減少一次性餐具之使用，112年度量達34,377個，減碳量達約27,570.35 kgCO2e；剩食方面也首創與剩食媒合平台「Tasteme」簽署合作意向書推廣惜食，並輔導28家業者加入，加強宣導增進廚餘減量效益，112年度該平台總計售出8,285個良食福袋，廚餘處理去化部分，於高效能廚餘處理廠建置即時影響監控系統，透過智能管理24小時監控高速發酵過程，確實管控肥料品質，另外112年結合民間機構興建再生資源利用中心運用水泥旋窯結合高溫氣化爐去化垃圾的技術無排放廢氣，為確保鄉親呼吸道健康，本縣環保局特別增加管道連續監測，並於和平DAKA園區內設置24小時電子看板公開監控數據，並邀請學者專家進廠輔導，雙管齊下為循環經濟好空氣品質目標與環境衛生平衡嚴格把關。

垃圾處理及環境管理考核-特優。 圖／花蓮縣環保局 提供

花蓮縣長徐榛蔚以永續城市與淨零碳排為目標，打造優質「智慧城市」發展，將聯合國永續發展17項指標，做為縣政整體發展的策略及施政重點，率全國之先建置營運第一座畜牧糞尿集中處理場，畜牧業過去處理廢水都是採用固液分離、厭氧發酵、曝氣處理三段式處理方式，在過程中容易出現明顯異味與廢水，透過輔導畜牧業者提升改善畜舍，利用微生物將畜牧糞尿廢水進行厭氧發酵產生甲烷氣，且使用國內廠商自行研發的生物脫硫技術，將沼氣中的硫化氫完全去除，幾乎沒有廢棄物與廢水等二次污染物，最後還能利用畜牧糞尿水產生的沼氣發電，創造綠色再生能源，降低溫室氣體排放，並運用沼氣發電機尾氣餘熱回收，熱能利用率達到90%，因此榮獲「2022年國家卓越建設獎最佳環境文化類－金質獎」，有效解決畜牧業產生之環境問題，達到資源永續循環及淨零碳排之目標。以當前全球政府及企業共同遵循的聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）來看，在第二項目標中的「永續農業」評估指標中，就納入了經濟成長、環境保護與社會進步三大面向，不僅可以達到資源永續利用、維護生態環境多樣性等環保目標，也可創造工作機會、開拓有機產業等經濟效益，同時發揮維護消費者權益、保護生活環境品質等社會進步價值。

花蓮縣政府也積極營造低碳旅遊環境，從食、衣、住、行、育、樂做起，推動環保旅店政策，112年度新增22家次，並以友善蔬食作為創新亮點，推動淨零綠生活與綠色飲食，鼓勵業者從生活細節中實踐減少溫室氣體排放的理念；再透過辦理各項宣導活動，以互動遊戲讓民眾學習環保新知，其中推廣環保集點的成效顯著，會員成長率提升至58.2%，未來將持續推動環保標章產品，並拓展與連鎖型綠色場域的合作；另於環境教育與環境影響評估方面，其中運用環境教育志工深入各社區、學校進行宣導，提升民眾環境素養並持續輔導潛力單位、深耕地方環境教育，112年獲得環境教育設施場所認證3處，為全國之冠，此外，每年也例行性針對環境影響評估開發案件進行現地查核，落實主管機關監督之責、增進雙向溝通，並加強各單位對環境影響評估法規之認識與執行。

縣長徐榛蔚表示，將持續邁力朝2050年淨零碳排目標前進，讓環境教育及環保推動更加的普及與落實，將廢棄物資源化，並透過循環經濟再利用，將花蓮打造成為最乾淨、最美麗的花園城市，往永續道路邁進，實踐幸福城市~智慧花蓮，為鄉親提供更清新、更健康的生活環境。

花蓮縣環境保護局 廣告