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社會光明面新聞報導獎 經濟日報「銀髮居住正義」獲佳作

經濟日報／ 記者林安妮／台北報導
銀髮族示意圖。 聯合報系資料照
銀髮族示意圖。 聯合報系資料照

「113年社會光明面新聞報導獎」得獎名單昨（15）日揭曉，聯合報系兩件作品「路樹殺人誰之過」與「銀髮居住正義」，分別拿下平面新聞報導特優與佳作，為本屆競賽大贏家。

路樹殺人誰之過調查報導，從一棵倒下的路樹輾死機車騎士談起，探討事件背後系統失靈問題。銀髮居住正義專題，則是由記者劉秀珍、徐珮君與林安妮共同製作，針對明年台灣步入超高齡社會，不少老年人迄今仍得直面「住不好」、「不夠住」，也「沒人願意租」等困境，探討政府與民間如何找出青銀共生的解方。

台北市新聞記者公會理事長妙熙法師表示，媒體從業人員踴躍參與此獎，在新聞倫理與專業精神上表現卓越，始終以真實、正確的報導為社會帶來正向影響。公會將堅持理念，展現社會責任，凝聚公眾信任。

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