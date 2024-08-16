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回響／防樹倒釀禍 台中「光達」健檢行道樹

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市建設局昨天針對樹木倒塌高風險的南屯區大容東、西街沿線88株垂榕試辦「光達檢測」。記者趙容萱／攝影
台中市建設局昨天針對樹木倒塌高風險的南屯區大容東、西街沿線88株垂榕試辦「光達檢測」。記者趙容萱／攝影

台中市公園綠地及行道樹高達22萬株，7月凱米颱風來襲，許多行道樹倒塌，如同不定時炸彈。建設局昨天針對高風險的南屯區大容東、西街88株垂榕，導入「光達檢測」為行道樹健檢，可望預防路樹倒塌，當地何成里長田貴玉說，有了新科技定時巡檢，附近居民都覺得比較安心。

路樹倒塌難預防，常造成人員傷亡，聯合報追蹤報導「路樹殺人」現象，陸續引發正面回響。中興大學園藝學博士陳俊麟說，新加坡多年前針對路樹引入光達（LiDAR）掃描，搭配監測樹傾斜儀器，成效不錯。北市今年也選重要道路試辦，透過3D掃描量測樹幹、樹枝和樹冠，發揮預防效果。

建設局長陳大田說，光達檢測比目測、人工巡檢約省10倍人力，範圍也更廣，將視試辦的成效，評估擴及全台中市，盼2年內完成台中重要街口行道樹健檢。

樹木倒塌原因很多，除了強風，多數是感染褐根病，人工巡檢較難識別病害。中市選定南屯區大容東、西街人行道試辦「固定式光達檢測」，沿線垂榕88株，樹齡約50年，樹高10公尺以上，兩旁都是住宅區，部分樹木已感染褐根病，是高風險區域，將在年底前完成2次監測及數據分析。

光達技術可高效識別過高或傾斜的樹木，並依據樹冠密度和形狀，判斷生長健康狀況，多次監測追蹤樹木變化，能提早發現潛在問題，即時因應處理；以往目測健檢樹木，一年約5000株，運用光達檢測後，效率約增10倍。

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