探究路樹殺人 聯合報奪光明面報導獎首獎

第28屆「社會光明面新聞報導獎」昨揭曉，聯合報記者鄭朝陽、林媛玲等人製作「路樹殺人誰之過？調查追蹤報導」獲平面新聞報導類特優，也是該獎項首獎。經濟日報「銀髮居住正義」報導獲佳作，聯合報系共獲兩獎項。

社會光明面報導獎由台北市新聞記者公會主辦，公會理事長妙熙法師表示，本屆共收到189件作品，包括平面新聞報導59件、廣播報導37件、電視報導93件。共有15組平面、電視、廣播媒體團隊及4所學校榮獲獎項。

妙熙法師表示，社會光明面報導獎今年邁入第28屆，為鼓勵大學新聞傳播相關科系學生參與，並培養未來媒體人才，今年起特別增設學生組競賽。

今年平面新聞報導類得主共5名，特優為聯合報「路樹殺人誰之過？調查追蹤報導」，得獎記者鄭朝陽、林媛玲、鄭惠仁、林伯驊、吳淑玲、鄭國樑、鍾維軒、洪子凱、王昭月、江良誠、王勇超、李宗祐等12人。

「路樹殺人誰之過？」作品揭露台灣行道樹傾倒事件頻傳，動輒車輛毀損、人員傷亡，每件事故都代表一個家庭因此破碎。但此現象長期不被重視，主管行道樹的政府機關也總是以國賠或投保公共意外險等手段敷衍了事，從不採取治本作法，報導監督主管機關，呼籲建立從源頭杜絕災禍的周全制度，避免「路樹殺人」重演。

平面類優等為東森新媒體作品「死刑 刑？不行？」佳作為經濟日報「銀髮居住正義」，得獎記者有林安妮等3人。佳作另有中央社沈佩瑤等4人「街友應援團」、人間福報曾博群等5人的「接風餐：非行少年再生契機」。