公視台語台過了3年才找到帳…內部簡報流出 員工私吞公款理由曝光

公共電視傳出弊案，由於楊姓員工私吞公款持續三年，公視只記大過，引起輿論譁然。這名私吞公款的員工說他「不知這筆錢要向誰報告，如何報告」。更誇張的是，公視台語台居然過了三年才找到帳！

公共電視總經理徐秋華最新提出的內部簡報資料提到：承辦人員在部門內查找多時均毫無線索，同步持續與Meta窗口詢問各種解決之道，雙方自113/1/3-113/6/25期間，共有51封email信往來，Meta終以隱碼方式提示：帳戶管理員facebook之個人Email為 k****e@g**il.c*m。承辦人員透過內部多方逐一詢問，此時數內部同仁楊員才承認此為個人持有FB綁定之Email。」

徐總經理的簡報資料更意外透露，台語台三年都沒有發現自己的帳，簡報提及：「取得帳務明細後，也在此同時發現台語台三年的帳務。」

徐總經理的簡報還提到即使確定是楊姓員工私吞，但「透過繁複費時之聯繫與調查，直至113年06月25日始確認『台語台』、『公視+』粉專之財務管理員皆為本會數內部同仁楊員，綁定匯款帳戶為其私人之PayPal帳戶。」

公視總經理的簡報還提到：「為審慎處理此案，部門一、二級主管兩度在人資、法務協助下，兩度徵詢律師專業意見，認為員工於經營粉絲團期間綁定個人帳戶，雖無法提供簽核授權辦理之依據，但難以證明綁定個人帳戶即有侵佔公款之故意。」

簡報也轉達楊員意見，表示不知公視有專屬之PayPal帳戶，且於111年11月調整職務後，「不知這筆錢要向誰報告，如何報告」。

公視員工收了公視的款項，居然連續三年「不知道要向誰報告」。令人更加好奇的是，徐總經理的簡報還提到：「FB粉專下的各項營利產品（如星賞、廣告），每一項產品都可各自綁定財務管理員，例如：星賞、廣告產品，可各綁定不同對象作為財務管理員。因此增加查找難度。」這是不是意味著公視無法掌握很多應收款項？公視的財務黑洞不只已經被發現的這一個？

一名不願意具名的傳播學者指出，總之，疑點重重，而且是否網站金流總金額僅有18萬也存疑。何況，當事人有金流入帳自己戶頭，非獨立帳戶，這是與個人的帳戶混合使用？如何區分公帳、與私帳？公視內控機制到底出了什麼問題？

照片為公視總經理簡報之截圖

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