勞部職場性騷調查人才庫 涉性騷、刑事案將先移除

勞動部設立職場性騷調查人才庫，讓地方政府或企業處理職場性騷擾時可尋找專業第三方人士協助，勞動部近日指出，調查專業人士若涉性侵、刑事案件，在調查期間將先暫時移除。

接獲職場性騷擾申訴案時，地方政府及事業單位須展開調查，為有利各單位尋找專業第三方專業人士，勞動部設立職場性騷調查人才庫，目前調查庫中已有1500名專業人才。

勞動部近日發布「工作場所性騷擾調查專業人士培訓及專業人才庫建置要點修正規定」，修改除名要件並新增調查專業人才暫時移除機制。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，調查專業人士在人才庫中，若涉及性侵害、性騷擾或性霸凌行為的調查期間、涉刑事案件的調查期間，都會先從人才庫中暫時移除。

黃維琛說，雖然調查專業人士仍在調查期間、還未被判決或起訴，但考量這是提供給各單位尋找調查專業人才的人才庫，因此有必要在調查期間先暫時移除，避免爭議。

另外，勞動部人才庫原本就有除名機制，黃維琛說，只要是有性侵害、性騷擾或性霸凌行為，且經調查屬實就會除名，這次新增與教育部、衛福部調查專業人才庫連動，只要專業人士被教育部、衛福部除名，勞動部人才庫也會同步更新。

黃維琛說，這次也新增律師如果經依法撤銷、廢止律師證書或除名，也會同步從人才庫中刪除。