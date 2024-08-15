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府院拚體育部明年掛牌成立 邀奧運國手任諮委

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷周佑政鄭媁／台北報導

為兌現賴清德總統政見，行政院會今將通過「體育運動發展部」籌設小組，邀奧運國手擔任小組諮詢委員。據悉，舉重女神郭婞淳、金牌羽球男雙李洋、桌球教父莊智淵、柔道女王連珍羚、女射手雷千瑩等國手都有望在名單。政院並將同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」。

現行行政院二級機關「部」已額滿，政務委員史哲表示，將修正中央行政機關組織基準法，擴增一個名額，盼體育部成立後，能有相關單位負責競技運動全民化，帶動國內運動風氣；針對賴總統承諾的體育預算達兩百億元，他說，明年度體育署預算已增加編列，預估兩至三年能逐步到位，二○二七年達到兩百億元的目標。

賴總統表示，台灣的目標是推動全民運動成為運動大國，自然水到渠成會成為獎牌大國。推廣全民運動可以得到全民健康的好處，也可凝聚國人共識，讓國際看見台灣，用運動進行外交工作，當初希望推動體育暨運動發展部，是正確的方向。

總統府秘書長潘孟安表示，已責令行政院進行相關細節作業，「很快就會有大家期待的成績」，至於未來組織架構、人員派任等，一切尊重行政院安排。

體育部預計下設六個司，包括運動設施司、國際運動司、競技運動司、全民運動司、學校運動司、運動發展規畫司。但需配套修改七項法律，行政院力拚下會期送立法院審議，目標明年掛牌成立。

史哲表示，除成立體育部，也將同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，該中心將與產業界直接對接、輔導、技轉、投資；人員進用將比照國科會採彈性化，體育競技特殊表現者也可進入體育部發展，盼使讓體育界走進體育部。

國民黨主席朱立倫昨表示，平日就應全面發展體育、推廣運動，尤其是對於選手終身照顧非常重要，朝野都有整合體育暨運動發展、運動產業的共識，盼盡速籌辦，明年就落實。

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