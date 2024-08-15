環團籲四大基金 撤資高碳排產業

隨著氣候危機持續加劇，金融在對抗全球熱化和淨零轉型方面的作用愈顯重要，環境正義基金會最新發布的報告指出，郵政儲金、勞退基金、勞保基金和退撫基金等四大政府基金未有從化石燃料撤資的時間表，形同對嚴峻的氣候危機火上加油，呼籲四大基金應訂定化石燃料撤資計畫，並提高相關資訊的透明度。

根據環境正義基金會報告指出，從四大基金投資高碳排產業比率來看，以舊制勞退的百分之九十一點一六最高，其次為退撫基金百分之八十點八九、新制勞退百分之七十五點一四、勞保基金百分之七十一點一六；此外，中華郵政去年對高碳排產業的投資增幅來到百分之三點三七，是其二○五○年減排目標的五十六倍，中華郵政甚至還移除了二○五○年實現投資組合淨零的目標。

環境正義基金會執行長暨創辦人Steve Trent表示，政府基金應對人民的未來負責，應採取積極行動從化石燃料撤資，台灣的四大基金可將資金轉而挹注到氣候解決方案上。

立委洪申翰表示，四大基金是一筆巨額，足以影響市場，透過以公帶私，政府公共資金的帶動會是實現淨零轉型中很重要的催化劑，呼籲增加大幅預算於氣候投資，讓淨零轉型能再加速。

勞動部勞動基金運用局表示，基金投資全部揭露會影響投資效益和勞工權益，不過根據最新資料顯示，持股中並沒有投資化石燃料，會根據法規和產業低碳技術的創新來調整氣候行動。

退撫基金管理局組長陳銘琦表示，ＥＳＧ和碳排放減量已是國際趨勢，已經將上述議題納入投資考量，考量高汙染產業碳排放減量狀況若不佳，不會再增加對其的投資。

中華郵政公司表示，法規並未規定須公布十大國內股票與債券的碳排資訊，況且公布後勢必衝擊股價，但承諾未來不會新增石化產業的投資。

而遲未出爐的碳費費率，環境部表示，第五次碳費審議會最快將在九月初召開，但預計還得再開一到兩次，碳費費率才可能出爐，但承諾年底一定會邁入碳有價時代。