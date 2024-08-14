曾被詐團冒名 謝金河、楊繡惠獲邀擔任打詐大使

藝人楊繡惠、財信傳媒董事長謝金河都曾被詐騙集團冒用名號招搖撞騙，楊繡惠還曾怒喊「真的沒政府了！」行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪透露，楊繡惠與謝金河都願意擔任打詐大使、現身說法，告訴民眾不要上當受騙。

民眾關注詐騙議題，打詐是行政團隊施政重心，卓榮泰已多次宣示強化打詐力道，除了打詐新4法已三讀外，行政團隊正規畫推出打詐行動綱領2.0。

臉書上曾有人打著「繡惠姐」名號招搖撞騙，甚至還發文教網友要學會分辨詐騙集團，接著曬出自家所賣的商品，自稱是正品，讓楊繡惠傻眼怒喊「真的沒政府了！」另外，也有詐騙集團假冒謝金河傳LINE訊息，誘使民眾投資股票。

卓榮泰今天接受中央社專訪時透露，楊繡惠公開講過被冒名詐騙經驗，很願意現身說法，謝金河也困擾於被冒名，他們都願意幫忙宣導、擔任打詐大使，最近會現身說法，希望用自己的經驗告訴民眾，什麼可信、什麼不可信。

卓榮泰表示，打詐行動綱領2.0，在預算、合作對象與反詐騙方式等面向都會精進，明年預算大幅增加到新台幣73億元，是非常大的打詐預算。

至於預算用在何處，卓榮泰舉例說明，數發部月底之前會有通報平台，如果民眾看到可疑訊息，可以把網址貼在平台，平台會幫忙查詢真假。

另外，日前調查局公布與美國聯邦調查局（FBI）聯手破獲詐騙集團，卓榮泰親自前往調查局，並宣示「打詐只有開始，沒有結束」。

卓榮泰認為，美方基本上對台灣打詐能力有初步肯定與信任，才會願意合作，而國際合作的例子會讓其他國家知道，「在台灣詐騙或利用台灣詐騙，我們都有能力把你找出來」。

卓榮泰說，政府全力推動「打詐、掃黑、肅貪、清毒、斷金」，接任行政院長之後，他已經去了165反詐專線、調查局、刑事警察局等單位，政府要形成綿密網絡，「打詐很難說打到零」，但一定要打到想詐騙的人會怕、打到讓人民有疑問時有個地方可以查出是真是假，打到讓社會知道這已經是社會安全網的一部分，且「識詐、認識詐騙」很重要。