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取得地點佳屋況好社宅 卓榮泰：思考透過容積獎勵

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行政院長卓榮泰。（中央社資料照片）
行政院長卓榮泰。（中央社資料照片）

賴政府推動8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院卓榮泰今天接受專訪時表示，期盼直轄市與一般縣市在區段徵收時，能分別保留5%與3%作為興建社宅使用，中央會持續溝通，同時也正思考透過容積獎勵等合作機制，取得地點佳、屋況好的建物作為社宅。

今年上半年，個人房地合一全國稅收新台幣293億元創新高，另外，六都買賣移轉棟數達13.6萬棟，也破近11年同期紀錄。房市火熱，如何避免炒房，卓榮泰今天接受專訪表示，政府不是打房而是「打炒房」，只要建商依照市場規矩推出好產品，一定會有政策協助，但如果建商反向而行，政府也會有新手法因應，希望民眾跟業者都能理解。

政府打炒房，不過，新青安房貸政策在上半年遭批評有轉租、人頭戶等問題，且造成房價上漲，行政院因此提出精進措施。

卓榮泰坦言，新青安原本立意良好，卻有建商與民眾誤用政府善意，因此已要求落實貸前審查，防止人頭戶、新貸戶簽署自住切結書，以及新增每人限貸1次等規定，盼能將資源真正留給需要的年輕人。目前已清查出違規使用新青安者，後續若有需要更強硬管理，政府也會支持財政部。

他提到，部分建商為了創造業績，自行買賣再申請新青安貸款，這部分也會請管理單位、金融單位詳查。

社會住宅被視為抑制房價的手段之一，卓榮泰說，目前真正需要大基地興建社會住宅的縣市如雙北、桃園等，普遍遇到大型公有基地難尋，或是找到的基地不符市場需求等問題，為避免興建社宅政策無法發揮效用，政府希望直轄市與一般縣市在區段徵收時，分別保留5%與3%作為興建社宅使用，中央也會持續溝通。

行政院會去年底通過民國114年至121年的住宅政策新目標，要求地方政府進行整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%供社會住宅使用，可自行興辦，也能專案讓售給中央興辦。

卓榮泰也說，少子化後，人口不會增加，但居住需求仍存在，政府正思考是否要合理放寬容積，讓政府透過與業者的合作機制，取得地點佳、屋況好、公共設施條件成熟、位處都市發展狀況良好的房子。

不過，他也認為，台灣目前癥結點是對容積獎勵管制固定化，而放寬容積管制仍是粗淺想法，還需要更多的社會溝通，才有可能討論出如何跟民間合作，以及讓政府土地被有效利用。

政院官員補充表示，政府正思考是否透過容積獎勵，鼓勵建商投入興建社宅，合作模式像是政府提供容積獎勵給建商，建商興建建物後，則要依條件與比例，將其中部分樓層作為社宅使用，但都還在思考階段。

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