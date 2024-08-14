政院穩物價 中元節前加強供應蔬果生鮮以滿足祭祀需求

中元節將至，行政院今天表示，副院長鄭麗君今天召開穩定物價小組會議，將於中元節前5至7天加強調配，增加蔬菜、水果、花卉、毛豬、土雞、水產等品項供應，確保市場供貨無虞，滿足民眾祭祀需求。

行政院晚間發布新聞稿表示，中元節為重要傳統節日，民眾多於農曆7月間擇日舉辦普渡，各地祭祀祈福活動盛大展開，應節祭祀的豬雞魚等牲禮及蔬果、花卉需求將有所增加，為穩定農產品價格，充裕應節農產品供應，鄭麗君指示農業部持續監控批發市場行情，落實各項調配供應措施。

行政院說明，農業部已盤點相關應節產品，並於節前5至7天加強調配、增加供應。包括，蔬菜增加17.2%、水果增加19.6%、花卉增加2.8%、毛豬增加15.8%、土雞增加20.0%、水產增加6.6%，確保市場供貨無虞，滿足民眾祭祀需求。

行政院也提到，將請物價聯合稽查小組密切注意價量變動合理性，不定期啟動稽查，避免不肖業者哄抬、囤積等，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。

行政院也提到，受惠國際原物料價格續處相對低檔，台灣進口黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料價格持續趨緩，今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.20%，為最近4季以來最低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

但行政院提到，因7月下旬蔬果受颱風凱米影響價揚，加上外食費、房租及醫療費用等服務類漲勢延續，7月CPI年增率2.52%，漲幅擴大，後續國內物價走勢仍須密切關注。

行政院指出，考量颱風凱米導致部分農產品產區受損，短期蔬果價格呈現波動，可能推升食物類價格，另中東地緣政治衝突升高，紅海事件、氣候異常等全球通膨風險因素續存，政府持續推動多元穩定物價措施，延長減徵重要關鍵原物料稅負，由源頭減輕業者營業負擔。