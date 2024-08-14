快訊

台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 1女傷重不治

與夏克立離婚官司落幕 黃嘉千恢單曝心聲

勘比美經濟縮影！巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

當麿赤兒遇上馮莎．夏紐 舞作「黃金雨」探索性別情慾

中央社／ 台北14日電
81歲日本傳奇舞踏大師麿赤兒（Akaji Maro）（左）與法國當代編舞家馮莎．夏紐（François Chaignaud）（右）合作，將在台北藝術節帶來舞蹈作品「黃金雨」，兩人14日在台北表演藝術中心出席記者會並受訪。（中央社）
81歲日本傳奇舞踏大師麿赤兒（Akaji Maro）（左）與法國當代編舞家馮莎．夏紐（François Chaignaud）（右）合作，將在台北藝術節帶來舞蹈作品「黃金雨」，兩人14日在台北表演藝術中心出席記者會並受訪。（中央社）

日本舞踏藝術家麿赤兒與法國跨域舞蹈家馮莎．夏紐打造舞作「黃金雨」，探索性別與情慾。麿赤兒今天說，只要有趣，盼透過各種形式可以打開舞踏的世界，接納更多藝術的可能性。

麿赤兒（Akaji Maro）在記者會上表示，大約是10年前在巴黎看到夏紐（François Chaignaud）的作品，「我可以說是一見鍾情，夏紐的肢體有一種危險的美，我就主動去搭訕，希望可以合作。」麿赤兒說，這合作「可能是」在半強迫下夏紐才答應，相隔7年終於誕生了「黃金雨」。

麿赤兒指出，「黃金雨」取材自羅馬神話，以愛神與太陽神的形象為核心，探討身分認同、性別流動與生命週期等議題，「這是一場關於身體的狂想曲，我們試圖透過身體的極限與解放，來表達內心的複雜情感」。

暌違27年再度來台，麿赤兒說，台灣的東西還是很好吃，「但我要節制，因為快要演出」。

麿赤兒是日本舞踏團體大駱駝艦的創辦人，師事日本舞踏先驅土方巽，他的舞踏演出啟發眾多表演藝術家。他也參與多部影視作品演出，包括「菊次郎的夏天」以及「追殺比爾」等。

夏紐則是在傳統與當代不斷變化的藝術家，從合唱團到變裝皇后都可以合作，曾受邀里昂舞蹈雙年展、巴黎秋天藝術節、亞維儂藝術節到倫敦沙德勒之井劇院，都有夏紐的演出身影。

麿赤兒表示，多年來他的一舉手一投足，都被視為舞踏的一部分，「但對我這個81歲的表演者來說，我只要覺得有趣就可以，不會拘泥舞踏刻板的印象，我最想死在舞台上」。

夏紐表示，過去每一次的跨界合作都在身上留下很多痕跡，「這些轉變讓我對自己更有信心，更有可能性」。兩人磨合多年，互動有點像一見鍾情的戀人但處於遠距戀愛，「就像是兩人一起共同實踐一些狂想，透過各自的身體展現出來。」

面對剛結束的奧運爆發性別爭議問題，麿赤兒表示，他也常常搞不清楚自己的性別，「時代走向趨於接納包容多樣性，我相信因應性別的多元，應該要有新的空間。」夏紐則認為，這個議題應該大家都已有共識，但是在奧運這麼國際性的場合仍然發生這麼暴力的指控，覺得很遺憾。

策展人林人中表示，麿赤兒與夏紐兩人身體生成條件不同，「一個是舞踏藝術，一個是打破各種社會框架的酷兒性別流動展演，這部作品可以看到更多的蛻變跟轉化的概念，無論是舞台上身體的交融競逐或是互相接納，希望觀眾可以看得很享受」。

「黃金雨」8月17日、18日在台北表演藝術中心球劇場演出。麿赤兒舞踏工作坊將於8月19日在北藝中心排練場舉辦。

性別 日本 黃金

延伸閱讀

奧運田徑／骨折仍堅持完賽 英國馬拉松選手吐心聲

奧運籃球／用3枚金牌換1座NBA冠軍？安東尼拒絕：榮耀完全不同

巴黎奧運／金牌拳后卡莉芙遭質疑性別 興訟點名JK羅琳、馬斯克

武術／羅嘉翎骨裂戰奧運 孫家閎感同身受喊心疼

相關新聞

9月審議最低工資 卓榮泰：政府不會漏掉勞工

最低工資審議委員會預計9月舉行，行政院長卓榮泰今天接受專訪時表示，軍公教待遇明年調升3%，政府不會漏掉勞工，總統賴清德已指示研議調整多少比例能讓社會安定，並符合產業財務負擔以及勞工生活需求。 卓榮泰

取得地點佳屋況好社宅 卓榮泰：思考透過容積獎勵

賴政府推動8年百萬租屋家庭支持計畫，行政院長卓榮泰今天接受專訪時表示，期盼直轄市與一般縣市在區段徵收時，能分別保留5%與3%作為興建社宅使用，中央會持續溝通，同時也正思考透過容積獎勵等合作機制，取得地

當麿赤兒遇上馮莎．夏紐 舞作「黃金雨」探索性別情慾

日本舞踏藝術家麿赤兒與法國跨域舞蹈家馮莎．夏紐打造舞作「黃金雨」，探索性別與情慾。麿赤兒今天說，只要有趣，盼透過各種形式...

政院穩物價 中元節前加強供應蔬果生鮮以滿足祭祀需求

中元節將至，行政院今天表示，副院長鄭麗君今天召開穩定物價小組會議，將於中元節前5至7天加強調配，增加蔬菜、水果、花卉、毛...

倡運動外交 賴清德：推動體育部方向正確

民進黨主席賴清德今天表示，推廣全民運動可凝聚全民共識，更可以讓國際看見台灣，可以用運動進行外交工作，推動體育暨運動發展部...

中共自稱破千起台諜案 國安局：對台認知作戰

中國國安部昨天宣稱連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，國家安全局今天表示，中共旨在對台進行恫嚇，並遂行認知作戰，籲各界勿受其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。