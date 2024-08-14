當麿赤兒遇上馮莎．夏紐 舞作「黃金雨」探索性別情慾

日本舞踏藝術家麿赤兒與法國跨域舞蹈家馮莎．夏紐打造舞作「黃金雨」，探索性別與情慾。麿赤兒今天說，只要有趣，盼透過各種形式可以打開舞踏的世界，接納更多藝術的可能性。

麿赤兒（Akaji Maro）在記者會上表示，大約是10年前在巴黎看到夏紐（François Chaignaud）的作品，「我可以說是一見鍾情，夏紐的肢體有一種危險的美，我就主動去搭訕，希望可以合作。」麿赤兒說，這合作「可能是」在半強迫下夏紐才答應，相隔7年終於誕生了「黃金雨」。

麿赤兒指出，「黃金雨」取材自羅馬神話，以愛神與太陽神的形象為核心，探討身分認同、性別流動與生命週期等議題，「這是一場關於身體的狂想曲，我們試圖透過身體的極限與解放，來表達內心的複雜情感」。

暌違27年再度來台，麿赤兒說，台灣的東西還是很好吃，「但我要節制，因為快要演出」。

麿赤兒是日本舞踏團體大駱駝艦的創辦人，師事日本舞踏先驅土方巽，他的舞踏演出啟發眾多表演藝術家。他也參與多部影視作品演出，包括「菊次郎的夏天」以及「追殺比爾」等。

夏紐則是在傳統與當代不斷變化的藝術家，從合唱團到變裝皇后都可以合作，曾受邀里昂舞蹈雙年展、巴黎秋天藝術節、亞維儂藝術節到倫敦沙德勒之井劇院，都有夏紐的演出身影。

麿赤兒表示，多年來他的一舉手一投足，都被視為舞踏的一部分，「但對我這個81歲的表演者來說，我只要覺得有趣就可以，不會拘泥舞踏刻板的印象，我最想死在舞台上」。

夏紐表示，過去每一次的跨界合作都在身上留下很多痕跡，「這些轉變讓我對自己更有信心，更有可能性」。兩人磨合多年，互動有點像一見鍾情的戀人但處於遠距戀愛，「就像是兩人一起共同實踐一些狂想，透過各自的身體展現出來。」

面對剛結束的奧運爆發性別爭議問題，麿赤兒表示，他也常常搞不清楚自己的性別，「時代走向趨於接納包容多樣性，我相信因應性別的多元，應該要有新的空間。」夏紐則認為，這個議題應該大家都已有共識，但是在奧運這麼國際性的場合仍然發生這麼暴力的指控，覺得很遺憾。

策展人林人中表示，麿赤兒與夏紐兩人身體生成條件不同，「一個是舞踏藝術，一個是打破各種社會框架的酷兒性別流動展演，這部作品可以看到更多的蛻變跟轉化的概念，無論是舞台上身體的交融競逐或是互相接納，希望觀眾可以看得很享受」。

「黃金雨」8月17日、18日在台北表演藝術中心球劇場演出。麿赤兒舞踏工作坊將於8月19日在北藝中心排練場舉辦。