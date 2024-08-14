芳苑600公頃國有地種電？農業部：若影響生態不同意

環保團體揭露有光電業者就彰化縣芳苑鄉600公頃國有土地申請開發許可。農業部今天表示，進入下個階段才會徵詢農業部意見，若影響農漁民生產及生態等，農業部不會同意。

環境權保障基金會在臉書揭露，有光電業者欲就彰化縣芳苑鄉600公頃國有土地，欲申請非都市土地開發許可，擬變更農業區開發地面型光電。

農業部告訴中央社記者，目前沒有財政部有關此案的資料，推估相關位置不是不利耕作地區，此案還沒進入徵詢農業部意見的階段，但是如果進行到此階段，一旦此案會影響農漁民的生產及生態，農業部不會同意。

農業部補充，將完整農業生產區塊改作光電而損及特定物種的棲地，就會破壞到生態，以及相關農地目前應該是有農漁民承租從事農業生產中，若農漁民要續租，就應該不可能可以申請開發做光電使用。