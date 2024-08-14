倡運動外交 賴清德：推動體育部方向正確

民進黨主席賴清德今天表示，推廣全民運動可凝聚全民共識，更可以讓國際看見台灣，可以用運動進行外交工作，推動體育暨運動發展部方向正確；他也說，巴黎帕運將登場，政府用與奧運同等的資源支持帕運選手。

民進黨下午召開中常會邀請足球球評石明謹以「台灣邁向運動之國」，台灣運動好事協會創辦人劉柏君以「從獎牌到全民運動：體育運動新挑戰」為題，進行專案報告。

劉柏君在會中報告表示，林郁婷遭霸凌事件已成為世界關注議題，國際奧會推SAFE SPORT（安全運動）有所謂安全官的認證，未來若有機會，希望政府能夠推林郁婷到國際奧會取得安全官認證。

她指出，林郁婷一旦取得安全官資格，就可以推動安全運動概念，像國際各單項協會也有推薦這類人選，經認證取得資格後，再到自己的運動場域推廣安全運動，「郁婷的影響力就不會只有在台灣，可以到國際上」。

劉柏君也提到運動大使計畫表示，台灣的運動員都是最好的外交官，美國也有運動大使計畫，希望政府能給予協助。

民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德表示，聽完報告帶來很多啟發，目標應該是推動全民運動成為運動大國，水到渠成就能成為獎牌大國。其次，推廣全民運動還可以得到全民健康的好處，也可以凝聚民眾共識，更可以讓國際看見台灣。

賴清德說，第3是可以用運動進行外交工作，當初希望推動體育暨運動發展部，這個方向是正確的，行政院最近就會跟社會大眾公布，此新部會未來會如何成立。

賴清德表示，2024巴黎奧運正式落幕，台灣英雄勇奪2金、5銅，創下史上次佳成績，感謝全體選手、教練與後勤團隊長久以來的努力，以及全民的支持與應援。

他說，除了運動場的競技，巴黎奧運期間，文化奧運台灣館也讓世界看見台灣，不只是珍奶冰棒、台灣啤酒、珍奶徽章、茄芷袋在巴黎颳起一陣台灣旋風，許多優秀且多元的文化藝術工作者，也在巴黎的舞台上展現台灣自信驕傲的模樣，他要向參與文化奧運的演出團體，以及全體幕後工作人員表達感謝。

賴清德表示，台南麻豆傳統民俗陣頭表演藝術牽亡歌陣也有去巴黎並接受電視採訪，「他們說十幾年來都被看不起，沒想到這次能搭飛機到巴黎，突然間對自己的行業認同感到驕傲」。

賴清德指出，巴黎帕運即將登場，將會有13位台灣選手出戰，政府會用與奧運同等的資源來支持帕運選手，希望全體民眾能繼續成為台灣英雄們最強的後盾。

此外，民進黨秘書長林右昌也在黨務報告中指出，中央黨部鼓勵黨公職、立委與議員們，踴躍參加16日下午的奧運英雄大遊行，一起為台灣英雄喝采。