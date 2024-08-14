中共自稱破千起台諜案 國安局：對台認知作戰

中國國安部昨天宣稱連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，國家安全局今天表示，中共旨在對台進行恫嚇，並遂行認知作戰，籲各界勿受其操作影響。

中國國安部微信公眾號「國家安全部」昨天發布「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」文章，宣稱「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘件台諜竊密案件」。

陸委會則表示，所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由台灣民眾，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

國家安全局今天則強調，中國國安部自稱破獲千餘起台灣間諜案，旨在對台進行恫嚇，並遂行認知作戰，籲請各界勿受其操作影響。