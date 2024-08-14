翁曉玲談中國人被批 國民黨大陸部主任：符合憲法黨章

國民黨不分區立委翁曉玲日前公開祝賀中華隊羽球男雙「麟洋配」取得巴黎奧運金牌，讚許是「台灣之光、中國人的驕傲」，引起綠營批評，對此國民黨大陸事務部主任林祖嘉指出，無論是從《中華民國憲法》的內涵、國旗歌的歌詞，還是該黨黨章、黨綱的規定來看，翁曉玲的發言都符合相關精神。他強調，「反對用二元對立式的仇恨動員激化衝突」。

林祖嘉14日就此次事件向本報記者指出，身分認同本來就應該是多樣化、多角色，具備多元和多重性，就像蔣經國曾說過我是中國人、也是台灣人，以及翁曉玲所說麟洋配奪冠是台灣人之光、中國人的驕傲，「認同都是可以共存的」。

他強調，從歷史事實來看，幾百年來大多數台灣人的祖先都是從唐山過台灣。「我們講中國話、寫中國字、讀中國書、拜中國神，從血緣、文化、歷史來說，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，這應該無庸置疑」。他也提到，中國人是民族認同，不等於國籍歸屬，「做一個道道地地的台灣人，和做一個堂堂正正的中國人，原本就不衝突」。

林祖嘉認為，無論是從《中華民國憲法》的內涵、國旗歌的歌詞，中國國民黨將近130年的建黨歷史，以及國民黨的黨章、黨綱的規定來看，翁曉玲的發言都符合相關的精神和規範。況且據翁所述，其祖父是追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢抵抗日本殖民高壓統治、一生有著大中國情懷的台灣人，「可以說是用家族歷史證明，道道地地的台灣人也可以是堂堂正正的中國人」，「這樣的骨氣和志向，也是向來以振興中華、建設台灣為奮鬥目標的國民黨所尊崇的」。

林祖嘉特別指出，國民黨向來主張多元、包容性的認同，而不是把認同變成仇恨式的政治動員。他說，我們要的是和平、發展、自主、健康的兩岸關係，反對用二元對立式的仇恨動員來激化衝突，「就像這次奧運，兩岸以球會友、合作共創雙贏，金牌銀牌都被炎黃子孫包辦，這不是很好的事嗎？」