5天查獲不法金額逾30億 政院：調查局金融掃黑有斬獲

行政院發言人陳世凱今天表示，調查局近日發動金融掃黑大有斬獲，自8月5日起至9日止，從個人及企業面向重點打擊違法操縱股票市場、惡性金融詐貸等不法樣態，總計查獲不法金額超過新台幣30億元。

行政院傍晚發布新聞稿表示，法務部調查局發動「金融掃黑」大有斬獲，行政院發言人陳世凱表示，此次是新政府上任後，首波針對金融掃黑專案大規模偵辦，經長期部署後於8月5日到9日發動，從個人及企業面向重點打擊違法操縱股票市場、惡性金融詐貸等不法樣態，總計查緝150案，搜索69處、約談421人，查獲不法金額超過新台幣30億元。

陳世凱強調，對於任何不法行為，政府不會讓犯罪者有一絲僥倖的機會，一定會持續打擊「黑、金、槍、毒、詐」，讓民眾安心。

陳世凱指出，這段時間在行政院、立法院通力合作下，完成「打詐新四法」修訂，讓打詐人員可以運用GPS定位追蹤、以M化車調查行動通訊設備以及熱顯像儀對室內調查、調取網路流量紀錄等科技方法，透過刑事與行政聯合查緝，杜絕詐欺犯罪發生。

陳世凱提到，近期除金融掃黑，相關機關也通力合作查緝電信網路詐欺暨掃黑案件、重大電信詐欺及台美合作破獲跨境機房、安居緝毒專案等成果。

陳世凱強調，此次法務部調查局的「金融掃黑」是一個階段性成果，如同行政院長卓榮泰所說，「打詐只有開始，沒有結束」，對於民眾深惡痛絕的「黑、金、槍、毒、詐」，政府會繼續強力查緝、重重打擊，不會讓犯罪者有一絲僥倖的機會。