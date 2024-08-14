台灣首座高鐵車廂攝影棚亮相 李遠盼壯大片場技術

文化部等單位補助設置的台灣首座高鐵車廂攝影棚今天亮相，用於拍攝電影「96分鐘」，文化部長李遠表示，希望將資源投入拍攝電影外，也壯大片場與技術部門，長期影響台灣影視生態。

中市府新聞局今天表示，電影「96分鐘」於今年2月起，進駐中台灣影視基地搭景，打造高鐵車廂攝影棚，並於4月開拍、5月殺青，期間獲台中補助及協拍。電影故事發生在台北開往高雄的高鐵班次中，由演員林柏宏、王柏傑等人演出，預計2025年發行上映。

攝影棚今天舉辦亮相記者會，李遠、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、台中市副市長鄭照新、導演洪子烜、電影監製鄒介中與藝人李李仁等人皆出席。

李遠接受媒體聯訪時表示，「96分鐘」是典型由中央與地方政府，一同協助合力完成的電影，文化內容策進院扮演投資者，文化部補助輔導金，加上台中等各地方政府協助，資金逾新台幣1億元。

李遠說，文化部不只是補助，他今天特別到場看片場，並了解全台還有哪些片場需要幫忙，除台南的「岸內影視基地」可以搭景，還需要像今天亮相的智能攝影棚與虛擬攝影棚，文化部希望除將資源投入拍攝電影外，也壯大片場與技術部門，長期影響台灣影視生態。

鄒介中說，車廂攝影棚建置成本約2000萬元，高鐵源自於日本新幹線，有很多零件都是從日本進口，由美術組前期花費快1年時間準備，很感謝各單位協助，文化部也關切車廂能夠繼續留下來，提供台灣未來其他劇組使用，拍攝期間新加坡、香港都有劇組到片場參觀，也期待未來車廂留下來能帶動當地觀光產業發展。

鄭照新提到，中台灣影視基地由中市府興建，委託中影八德公司經營，除設有拍攝用深水池、造浪池、3座16米挑高攝影棚，今天再添加高鐵車廂攝影棚，未來將持續邀請國內外劇組到基地拍攝，帶領產業國際化。