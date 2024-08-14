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宴請美民主黨議員團 林佳龍：強化台美合作護民主

中央社／ 台北14日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍13日晚間宴請美國民主黨議員團，他於社群媒體發文指出，台灣與美國共享民主自由的核心價值，將持續強化雙向投資及產業合作，為全球民主、和平與繁榮發展做出更多貢獻。

美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯：史崔珂蘭）所率領民主黨議員團訪台，13日上午拜會總統賴清德，晚間則接受外交部長林佳龍設宴款待。

林佳龍於臉書發文轉述晚宴致詞指出，民主黨議員訪團成員長期關注台灣議題，包括德田（JillTokuda）、布朗莉（Julia Brownley）及克勞基特（Jasmine Crockett）等眾議員多次透過提案及推文支持台灣的國際參與。

林佳龍表示，台灣與美國共享民主自由的核心價值，過去幾年來，台灣、美國、日本和澳洲共同推動的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）規模持續擴大，凝聚更多國家的力量，共同應對全球性挑戰。

他也強調，台美將持續強化雙向投資及產業合作，並共同守護民主自由，為全球民主、和平與繁榮發展做出更多貢獻。

林佳龍另指出，陪同訪團與總統賴清德進行會談時，賴總統稱讚議員團過去幾年積極推動「國防授權法案」，納入許多協助台灣強化防衛能力的倡議，並持續增加對印太地區的投資，另期許「美台快速減免雙重課稅法案」早日完成相關立法。

林佳龍也分享，德田在會談中表示「這趟訪台行程緊湊且充實」，訪賓也提及今天將前往台中參訪，詢問台中必買伴手禮；他建議，除了常見的太陽餅、檸檬蛋糕外，台中還是珍珠奶茶的發源地。

林佳龍 美國 議員

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