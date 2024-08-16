台灣能源政策下一步怎麼走？ 簡又新：依經濟發展、環境永續、公平正義三原則找答案

演講、致詞、主持會議、擔任評審，攤開台灣永續能源研究基金會簡又新的行事曆，看來密密麻麻，他的時間表幾乎被切割成每30分鐘為一個單位，往往席不暇暖，這個行程才剛結束，又要趕往下個行程，現在的簡又新似乎不比他擔任部長和大使時來得輕鬆，他卻已習慣這樣的忙碌，其中最大的驅力，就是推動永續。記者特別訪談簡又新董事長，從他認真而專注的外表下，發掘他不為人知的一面。

記者（以下簡稱「記」）：您當過大學教授、環保署長、交通部長、外交部長、駐英大使（代表），以您的資歷早就應該含飴弄孫，是什麼原因驅動您退休後推動永續發展？

簡又新（以下簡稱「簡」）：我出生於戰後嬰兒潮，這是幸運的一代，也是辛苦的一代，我們有種想為國家社會做一點事的使命感。1987年環保署成立，我擔任第一屆環保署長，那時台灣是亞洲四小龍之首，經濟高度成長卻也伴隨了環境被破壞。

擔任環保署長時，看到台灣地貌被破壞、河川和空氣被汙染，民眾為了反五輕和六輕，曾兩度包圍環保署，雖然幕僚一再勸我不要出面，我還是走到第一線和抗議民眾溝通，畢竟抗議群眾只是和我們意見不同，並不是壞人。

後來我到外交部，又當了駐英代表，看到各國都將環境保護提升到永續發展，許多社會、經濟、環境的問題，已非單純的環境保護可以解決。所以我離開政府之後，就決心投入永續的工作，當時沒人聽過永續，這是一條很孤獨的路。

現在大家都注意到永續的重要性，我每天至少有兩、三個行程，有時更多，很多單位喜歡把永續活動排到周末和假日，忙到分身乏術，雖然累得要死，但樂在其中。

有人說我們很會掌握趨勢，投入現在最夯的永續發展。但我們已經投入了17年，前面那十年，幾乎無人聞問。

記：是否曾經遭到外界的質疑和誤會？例如台灣永續能源研究基金會舉辦的企業永續獎，被指為得獎率過高，幾乎人人有獎，有助長漂綠之嫌？

簡：台灣永續能源研究基金會是一個NGO（非政府組織），政府既不補貼，我們也不對外募款，我們要有自己的Business Model （獲利模式），就像社會企業既要做公益，也要能賺錢，才能永續經營。

人都需要鼓勵，鼓勵的力量大於處分。我們沒有棒子，但有蘿蔔，我們不只會頒獎，我們也有加速器，我們的步驟是先倡議，和許多大學、醫院簽約；再教育，舉辦訓練課程；再依據國際準則訂出規範，再舉辦永續獎並鼓勵企業參賽。

我們也從大學及公部門，找來教授、大學校長、退休院長和部長擔任資深評審，我們還透過訓練和考試，培育出許多志工評審，志工評審打出來的分數，打太高或太低都會被去掉，只取中間那一段分數，就是避免太過主觀，務求公平公正公開。

國內半導體大廠日月光曾因廢水汙染高雄後勁溪，遭到政府罰款並受到輿論批評，日月光公司卻認為這次事件是老天送給他們的禮物，如今日月光的永續發展已是半導體周邊產業的第一名。企業如果在參賽時環保又出紕漏，我們一定會取消它的資格。但人總有做錯的時候，不能因為闖過一次紅燈就認定他是壞人，微罪不舉嘛！鼓勵一定比法令有用。

記：您是國內永續發展的倡議者與先行者，幾乎已和永續畫上等號，從永續的觀點，您是否會培養代班人或是接班人？

簡：認知可以帶來行為的改變，我們希望透過教育尋找社會的領導人，或是找出領先群，把他們串起來。

永續不是某一個人的責任，如果只有一個人在做永續，是很危險的事。所以我們要透過教育，培育大家都成為永續領導人，例如我們有一個獎是頒給傑出永續青年，當遍地開花的時候，才是真正的成功。

記：您會把永續的觀念帶進家裡嗎？

簡：家庭是推動永續最好的場域，以前在當環保署長時，為了鼓勵大家做好垃圾分類，環保署從荷蘭引進「外星寶寶」，四種顏色的外星寶寶分別吃紙類、塑膠、玻璃、金屬。結果民眾不買單，百姓認為我們已經交稅了，垃圾分類是你政府該做的事。

既然大人難溝通，我們改找小朋友，請小朋友把家裡的寶特瓶帶到學校回收，小朋友回家就跟媽媽要寶特瓶，不久後媽媽也習慣把空寶特瓶交給子女處理，等於一次教會兩代，從此回收和分類就形成新的生活方式。

我在家就是生活簡單化，延長物品的生命，不多買。現在除了理髮，幾乎不太花錢，也不太吃大魚大肉，食衣住行都崇尚簡約，這就是Behavior Change （行為改變）。

不過，偶爾和家人吃個大餐還是可以的，總不能一點生活樂趣都沒有，其實現在一些餐廳的大餐也在簡化，不會一上就是十多道菜。

記：您如何養生？做到個人永續。

簡：很多人說我身材和外型上沒什麼改變，養生和環境保護有相同的概念，養生其實就是體內環保，以前年輕時我會固定去游泳和騎馬，現在每天一早在住家附近的小公園走路，而且持之以恆，即使下雨天我也打傘去走，每天大約走上一萬步。（簡又新並點開手機APP，顯示出他這一周平均每天走了9914步，證明他真的有天天健走）

記：您是國家氣候變遷對策委員會顧問，談談對台灣能源政策有什麼看法？

簡：我一直在關心國內的能源議題，過去七年一直有對這方面進行分析（按：台灣永續能源研究基金會7月22日公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，較去年增加5.7個百分點，更有逾半民眾認為應啟動核四、近五成民眾支持核三延役）。政府一方面領導全國的淨零轉型，國內卻有一半的碳排放是來自政府，而且是從中央到地方的各級政府都有份。

這些碳排大戶包括台電、中油、中鋼等國營事業，其次是中研院和工研院這些研究單位，再來就是公立大學，大學實驗室的燈幾乎沒在關，耗電驚人。政府光叫別人減碳，政府自己有沒有按照減碳目標去做？

政府是最大的消費者和採購者，如果有心減碳，現在立刻就可以做，例如採購電動車，現在就可以，這麼多公共建設，也應該比照綠建築的標準。

台灣能源問題牽涉到經濟、社會、環保等面向，你（政府）要告訴我未來10年的經濟政策，才有相對的能源政策。台灣的地緣政治複雜多變，政府必須確保能源的穩定及安全存量。

現在用電因為有政府對全民補貼，導致「用得愈多，賺得愈多」，例如小老百姓用電，每期電費少個400元，就覺得賺到了， 但台積電這種科技大廠，用大量的電力，生產晶片後賣到國外，光電費就賺了(省了)4億，這不符合公平正義。

至於台灣該用什麼電，不能用什麼電，繼續爭下去就爭不完了，還是應該遵照經濟發展、環境永續、公平正義三個原則，找出最適的答案。

記：本屆的亞太永續博覽會和前兩屆有何不同？

簡：永續是一個抽象的概念，舉辦永續博覽會的目的在將永續具象化，讓看過的人知道「哦 ！原來永續是這樣幹的」。今年有150多家企業、450個攤位，其中有大學、醫院、公司企業，光是統一超商就設了28個攤位，展現統一企業的永續軟實力。我們不僅研究世界各國怎麼做永續，也把台灣的永續展示給世界看。

依據道瓊永續指數排名，台灣排名世界第三，僅次於美國和日本，贏過英法德等先進國家，這就是台灣最新的軟實力。台灣企業的永續軟實力，在博覽會中可以充分看到。