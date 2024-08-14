賴總統：推動體育暨運動發展部方向正確 近期公布細節

民進黨主席賴總統14日表示，2024巴黎奧運正式落幕，台灣英雄勇奪2金、5銅，創下史上次佳的成績，未來將要推動體育暨運動發展部，行政院最近就會跟社會大眾公布，未來怎麼進行這個部會的成立。

民主進步黨召開第二十一屆第二次中常會會中邀請足球球評石明謹，以「台灣邁向運動之國」，以及財團法人運動好事協會創辦人劉柏君，以「從獎牌到全民運動：體育運動新挑戰」為題進行專案報告。

賴總統指出，今天演講給了很多啟發，目標應該是推動全民運動成為運動大國，自然水到渠成會成為獎牌大國。推廣全民運動還可以得到全民健康的好處，也可以凝聚國人共識，更可以讓國際看見台灣；未來可以用運動進行外交工作，當初希望推動體育暨運動發展部，這個方向是正確的，行政院最近就會跟社會大眾公布，未來怎麼進行這個部會的成立。

賴總統表示，2024巴黎奧運正式落幕，台灣英雄勇奪2金、5銅，創下史上次佳的成績，要感謝全體選手、教練、後勤團隊長久以來的努力，以及全體國人的支持與應援。

賴總統說，除了運動場的競技之外，巴黎奧運期間，文化奧運台灣館也讓世界看見台灣，不只是珍奶冰棒、台灣啤酒、珍奶徽章、茄芷袋在巴黎颳起一陣台灣旋風，許多優秀且多元的文化藝術工作者，也在巴黎的舞台上展現台灣自信、驕傲的模樣，要向參與文化奧運的演出團體，以及全體幕後工作人員表達感謝。

賴總統提到，台南麻豆有唱牽亡歌這次也有去，他看電視採訪，他們說被十幾年來都被看不起，沒想到這次能搭飛機到巴黎，突然間對自己的行業認同感到驕傲。接下來，8月28日，巴黎帕運即將登場，將會有13位台灣選手出戰。他們努力不懈，發揮超群的意志力，克服障礙，代表國家站上帕運的舞台，政府用與奧運同等的資源，來支持帕運選手，希望全體國人能繼續成為台灣英雄們最強的後盾。

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