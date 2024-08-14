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租金補貼溢領逾億 劉世芳：還有很大改善空間

中央社／ 台北14日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部劉世芳今天表示，內政部的社會政策當中，屬於居住正義的租金補貼政策，獲得大多數民眾肯定，但未來仍有很大的改善空間，內政部近期將推動大學學區及社會住宅租金透明化，讓學生及民眾不受不良房東及業者的詐術影響，實現居住正義。

劉世芳下午出席「幸福社宅．信服廉綿－企業誠信論壇」活動時，做上述表示。她指出，去年及前年的住宅需求動向調查結果顯示，租金補貼政策整體滿意度近7成，表示內政部推出社會政策當中，居住正義這一塊獲得大多數民眾肯定。總統賴清德特別交代，未來百萬家庭租屋計畫要更多，也要更好，將年輕族群、經濟或社會弱勢的族群納入居住正義的保障範圍。

不過，劉世芳也提及，推動過程中，難免會出現行政上的疏忽和弊端。

劉世芳表示，根據民國112年審計部決算報告，租金補貼溢領了新台幣1億餘元，有待追繳。溢領原因可能是身分改變，追繳過程中，從經濟弱勢變成非經濟弱勢，或自然死亡，要經過3個月或6個月，才能從地方政府或戶政資料得到資訊。

劉世芳指出，包租代管業者也有類似狀況。雖有政策美意，但如果出現這樣的落差，或有詐領行為，政府就要強力處理。截至7月底，內政部已移送29件給檢調機關，檢調機關完成偵查作業後，已追討詐領金額約600萬元。

劉世芳表示，未來租屋市場或租金補貼的申請戶數將愈來愈多，前總統蔡英文時的50萬戶，已暴增到75萬戶，提出申請戶數則高達81萬戶，行政機關的作為要更優化，包括事前申請的把關，事後的稽核，都有很大的改善空間。

劉世芳說，改善空間第1項就是大學校院學區的租金透明化。再過半個月，各大學就要開學，內政部本週先公布各大學周邊的租金價格，讓大學生在學區租屋時，不因不良房東的詐術，造成租金不公平的現象。另1個是社會住宅的租金透明化。內政部會在短時間內統整出來後對外公布，讓民眾知道透明的價格，不受不良業者話術欺騙。

劉世芳指出，優化行政程序、事前及事後的把關與稽核，是政府努力的目標，也期待與公會代表們一起努力，創造更多的居住正義，讓台灣租屋市場的年輕人及社經弱勢族群，都享受到國家帶來的居住正義。

內政部 劉世芳 居住正義

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