【重磅快評】曾董封殺桃園以北 民進黨不想光復北北桃？

台電董座曾文生宣稱不供電給桃園以北、用電量5MW以上的數據中心，桃園市長張善政今天忍不住開砲「北台灣難道不是台灣一部分嗎？」，國民黨及藍委也譴責台電戰南北，政治風暴持續擴大。不過曾文生用發電、輸電來封殺桃園以北縣市，卻是一個最大的錯誤示範，作球給張善政殺球，也只是剛好而已。

AI產業用電量可觀，曾文生9日表示，未來AI生活型態對台灣用電影響主要在製造端，包含 GPU、CoWaS、伺服器生產；為減緩輸電瓶頸，桃園（含）以北地區不再核供5MW以上資料中心設置，他呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市」去。

曾文生以「桃園（含）以北」一刀切，把台灣切割成兩段，一是不再核供5MW以上資料中心設置的桃園以北，一是「支持電源開發的縣市」，曾文生沒有明確的說是那些縣市，但外界認為應該就是中南部。但是，桃園以北縣市難道就不支持電源開發？先不論有三座核電廠的新北，桃園市長張善政今天砲轟台電，至少就討回桃園人一些公道。

張善政點出曾文生所言和民進黨政府長期宣稱台灣不缺電背道而馳的矛盾，怎麼會5MW以上數據中心就不給電呢？曾文生呼籲高科技業到支持電廠開發的縣市，但桃園大潭電廠將成全世界最大天然氣火力發電機組，中油施作第三座天然氣接收站，市府都全力配合溝通，這樣的態度，台灣能找到幾個縣市？

張善政沒提的是，桃園市有觀音大潭、蘆竹長生電廠，大園汽電共生電廠、龜山華亞汽電共生燃煤電廠和龜山國光電廠等五大火力電廠，裝置發電量達818萬千瓦，進行中的還有大潭電廠擴建及國光電廠二期擴建等計畫，更別提近期爭議極大的SRF發電廠，全台也只不過16家，桃園就占了5家。這麼壯盛的火電陣容，桃園怎能被曾文生排除在「支持電源開發的縣市」之外？

曾文生說，美國近年負載大增也是因建設AI資料中心，但幾乎都蓋在電廠旁，因為電網輸送量有上限，且輸電設備興建是很大的挑戰，台灣電網雖可融通，但中部電力往北送有上限。

然而，擺在眼前的事實是，桃園電廠多，輸電困難比較容易克服，曾文生怎能把桃園列入輸電困難的縣市？近年來政府5645億元強韌電網投資計劃的錢又是花到那裡去了？曾文生明顯犯了低級錯誤，又怎能服人？

民進黨政府藉由供電把手伸進市場經濟，據稱台電已對國內外業者資料中心的申請逕行 「退件」，台電以戰南北方式模糊焦點，指北部發電量少於用電量，中南部發電量大於用電量，卻不提桃園電廠密集、新北三座核電廠關閉閒置；民進黨倒果為因，莫非永遠都不想光復「桃園以北（含）」？