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台灣女子馬戲團「創造焦點」 首登捷克最大夏日馬戲節

中央社／ 布拉格14日專電
台灣當代女子馬戲團「創造焦點」將於捷克最大當代馬戲節登場，是歷年來首個受邀參加的台灣團隊。圖為「創造焦點」在巴黎文化奧運台灣館表演。（中央社資料照片）
台灣當代女子馬戲團「創造焦點」將於捷克最大當代馬戲節登場，是歷年來首個受邀參加的台灣團隊。圖為「創造焦點」在巴黎文化奧運台灣館表演。（中央社資料照片）

台灣當代女子馬戲團「創造焦點」將於捷克最大當代馬戲節登場，是歷年來首個受邀參加的台灣團隊。編舞導演梅芷菱表示，團隊將帶來女性獨白作品「#Since1994」，突破過往馬戲團以男性居多的框架，展現女性意識與自我定位。

台灣當代女子馬戲團「創造焦點」（Eye CatchingCircus）將於捷克最大當代馬戲節「國際當代馬戲與戲劇節Letní Letná」（International Festival ofContemporary Circus and Theatre Letní Letná）登場，成為該藝術節2004年創辦以來首支受邀的台灣團隊。

創造焦點將呈現全台唯一女子馬戲作品「#Since1994」，以女性視角出發，透過馬戲藝術探討女性最真實的自我獨白，突破過往議題框架，展現台灣當代馬戲的卓越創作實力。

「國際當代馬戲與戲劇節Letní Letná」為捷克表演藝術領域的重要指標，每年夏末在布拉格舉行，吸引來自歐洲的新馬戲愛好者參與。創造焦點在文化部的支持下，成為本屆節目4支受邀的外國團隊之一，與法國知名馬戲團隊同列為本年重點節目，展示多元馬戲藝術魅力。

創造焦點將於8月15日至9月1日連演14場，首映門票已於數日前全數售罄。團長李仕洋表示：「這是團隊第一次受邀至國際馬戲藝術節，非常榮幸能成為亞洲首支受邀團隊，也希望透過這次的女子馬戲作品，讓更多國際觀眾與專業人士見證臺灣當代馬戲的豐沛能量。」

「#Since1994」編舞導演梅芷菱表示，這齣馬戲取名為「Since1994」，主因是團員皆為1994年後出生的女性。「台灣的很多馬戲團大部分都是男性居多，女性是極少數，所以我們想要打破這樣的一個循環固定的樣貌。因此，我們就以全女子為主體，去作為我們的創作基底。」

梅芷菱說，早期表演時，觀眾對於「#Since1994」有些不解，這讓她反思，「女性在這個社會中，不斷要去證明或發聲時，有時候那個力道需要非常強大，別人才會把我們說的話聽進去。」

創造焦點團員藍翊云表示，「#Since1994」已經到多國演出，但每到一個新的城市演出，她仍然會感到緊張、期待與熱血沸騰，因為不曉得當地人會如何欣賞作品。目前為止，她覺得與捷克馬戲團員交流過程親切，沒有因為她是外國人而產生隔閡感。

駐捷克代表柯良叡表示，創造焦點的演出是台灣當代馬戲於中歐曝光的重要里程碑，期待這次的成功，能為未來更多台灣藝術團隊開拓國際舞台。

去年在駐捷克代表處文化組與衛武營國家藝術文化中心的邀請下，Letní Letná馬戲節藝術總監圖瑞克（Jiří Turek）訪台，參訪期間對創造焦點青睞有加，促成今年的邀約演出，使創造焦點成為首支登上LetníLetná馬戲節的台灣團隊。

自捷克Letní Letná馬戲節創辦以來，每年吸引大量觀眾參與，已成為捷克及中東歐地區新馬戲愛好者的交流盛會。

團隊 捷克

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