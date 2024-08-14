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今年將碳排有價！彭啓明：碳費費率年底前公布 9月初開第5次審議會

中央社／ 台北14日電
環境部長彭啓明今天表示，預訂8月底正式公布碳費3子法，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，可能會再開1、2次審議會，年底前決定費率。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明今天表示，預訂8月底正式公布碳費3子法，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，可能會再開1、2次審議會，年底前決定費率。圖／聯合報系資料照片

環境部彭啓明今天表示，預訂8月底正式公布碳費3子法，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，可能會再開1、2次審議會，年底前決定費率，即今年底進入排碳有價的時代。

環境部今天舉辦「溫室氣體盤查與企業誠信論壇」，部長彭啓明會後受訪時表示，第5次碳費費率審議委員會預計將於9月初召開，目前意見逐漸收斂，他認為可能還需要1、2次會議才能決定碳費費率。

彭啓明說，他自己希望碳費費率審議能快一點，預計接下來1、2次的審議會就會正式進入費率討論，未來費率逐年成長的幅度等；他知道工商業界也都有意見，最近很多傳產面臨周遭國家大幅度傾銷，讓業界生存困難，這部分會請經濟部協助。

彭啓明強調，無論企業經營是否賺錢，排碳有價的時代都要到來，企業都必須要預做準備；企業若憂慮碳費的影響，環境部也會協助解釋，如申報、盤查等。

另外，環境部於今年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法。

彭啓明強調，目前預訂8月底就會正式公布碳費3子法，最終關鍵就是碳費費率，以上子法、費率都公布後，也就代表今年底進入排碳有價的時代。

彭啓明重申，碳費徵收對房價影響小於1%，呼籲營建業者不應該因此哄抬房價。

彭啓明 環境部 碳費

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