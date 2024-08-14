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監委籲落實對原住民權利保障 完善司法通譯制度

中央社／ 台北14日電

監委王美玉今天表示，落實司法程序中對原住民的權利保障，踐行權利告知並完善司法通譯制度，呼籲行政院通盤檢視現行原住民族司法通譯制度，落實原住民族的權利保障。

監察院司法及獄政委員會今天通過王美玉所提調查報告指出，花蓮的太魯閣族李姓婦人遭控行賄罪，檢警偵辦過程中未落實對原住民司法權益保護，使原住民在無律師協助下應訊的例外成為原則，程序存有瑕疵，將請司法機關研議有無再審或非常上訴事由。又目前各級法院或檢察署，就原住民司法通譯的建置不周，將請行政院檢討改進。

王美玉透過新聞稿表示，經她調查，目前各級法院、檢察署的原住民司法通譯，無論是在語別或人數，均較原住民族相關案件數為低，比例失衡。

王美玉指出，依監察院國家人權委員會消除一切形式種族歧視國際公約（即ICERD公約）首次國家報告的獨立評估意見，原住民族至少有16種族語、42種方言別，原民會所督管的原住民族語言人才資料庫，即具完整之族語人才，其中具高級認證者有3756人。

她表示，然而法院或檢察署的原住民司法通譯，卻未及於全數語別（檢察署僅具7種語別；法院僅具11種語別），不但與兩公約、ICERD公約及司改國是會議決議維護司法程序中的弱勢族群意旨不符，在個案中，更將侵蝕原住民的司法權益。

王美玉指出，良善的司法通譯制度，不僅攸關弱勢族群的權利維護與真相發現，更是公約明定國家對弱勢族群的責任。欠缺完善的通譯制度，將導致特定族群在司法程序中處於弱勢地位，形同間接歧視而違反ICERD公約。

王美玉表示，司改國是會議早已作成相關決議，監察院也多次作成相關調查報告指明重要性，呼籲行政院通盤檢視現行原住民族司法通譯制度，落實原住民族的權利保障。

原住民 司法 監察院

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